Ve Stavbě roku bodovaly projekty z Moravskoslezského kraje

Zvláštní cenu získaly obnova Libušína na Pustevnách, projekt Reuse centra v Ostravě a nová budova magnetické rezonance s výrazným, hravým designem interiéru v havířovské nemocnici. Cenu veřejnosti si vybojovala voliéra La Pampa v ostravské zoo.

„Že se náš kraj mění před očima, to říkáme poměrně často. Jsem rád, že to potvrzují konkrétní výstupy, jako je například prestižní celostátní ocenění Stavba roku. Je skvělý výsledek, že z 35 ocenění jich do našeho kraje putuje rovnou šest,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

„Děkuji za to všem investorům. Ale asi největší radost mám ze zvláštní ceny za chatu Libušín na Pustevnách. Po ničivém požáru této národní kulturní památky totiž Moravskoslezský kraj uhradil předprojektovou přípravu obnovy poustevny. A výsledek rekonstrukce dopadl skvěle, což dokazuje zmíněné ocenění,“ dodal hejtman, který na slavnostním vyhlášení vítězných projektů převzal zvláštní cenu pro havířovskou nemocnici.

Ocenění získaly i ostravské projekty dvou městských společností: odpadové firmy OZO a zoologické zahrady. „Hodnotící komise si všimla nejen nápaditého řešení stavby, ale i společenského přínosu Reuse centra v OZO. Lidé tam darují funkční, nepoužívaný nábytek a další předměty pro domácnost, které si odnášejí zájemci za příspěvek do veřejné sbírky. Vybrané peníze investujeme do veřejné zeleně,“ zmínil ostravský primátor Tomáš Macura.

Potěšilo ho i to, že cenu veřejnosti získala Zoologická zahrada a botanický park Ostrava za novou průchozí voliéru La Pampa, kde žijí jihoamerická zvířata, hlavně ptáci. Ze zhruba 107 tisíc hlasů jich patřilo voliéře přes 21 tisíc.