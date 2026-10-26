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Sen o vlastním bydlení se lidem v kraji vzdaluje, nemají na stavbu peníze

Martin Pjentak
  6:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: SWNS / SWNS / ProfimediaProfimedia.cz

Výstavba rodinných domů v Moravskoslezském kraji výrazně stagnuje a počet zahájených staveb klesl oproti období před pěti lety na polovinu. Hlavní příčinou je prudký nárůst cen stavebních parcel, materiálů i řemeslných prací, kvůli němuž se náklady na průměrný dům s pozemkem zdvojnásobily až na hranici deseti milionů korun.

Na polovinu loni klesl počet zahájených staveb rodinných domů v Moravskoslezském kraji oproti době před pěti lety. Zatímco od roku 2018 do roku 2022 se množství zahájených staveb pohybovalo okolo dvou tisíc ročně, loni to bylo jen 1 038.

S tím souvisí i klesající zájem o stavební pozemky, ten se však liší podle regionu. V okresech, kde jich je nedostatek, majitelé prodávají parcely dlouhodobě dobře.

Jedním z okresů, kde prodeje výrazně spadly, je Frýdecko-Místecko. „Jsme zhruba na třiceti procentech prodejů pozemků ve srovnání s předcovidovými lety, a to se přitom od počátku naší kanceláře specializujeme právě na prodej pozemků,“ uvedl Richard Kurko z frýdeckomístecké Kurko reality.

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Za jeden z hlavních důvodů stagnace vidí skutečnost, že lidé byli zvyklí do covidu kupovat parcely za zcela jiné ceny. „Pozemky se od té doby výrazně zvedly. To, co šlo koupit kolem osmi set korun za metr, dnes stojí od 2 500 za metr a výše, dle místa,“ popsal Kurko.

Růst cen potvrzuje také realitní makléř Ctirad Vašica z Novojičínska. „Ještě ne tak dávno jsme metr prodávali za tři sta padesát korun, teď jsou běžně ceny okolo dvou a půl tisíce korun za metr,“ podotkl.

Dalším faktorem je růst cen stavebních materiálů a prací. „Koupíte pozemek za tři miliony, přičtete náklady na zasíťování a projekt a jste už na třech a půl milionu, než začnete stavět,“ vypočítává Kurko.

Dostat se dnes s náklady na výstavbu domu pod 60 tisíc korun za metr čtvereční je podle jeho slov téměř nemožné. „Takže stavba stometrového domu i s pozemkem a všemi dalšími náklady dnes přijde na deset milionů,“ doplnil Kurko. Přitom ještě před covidem se podle něj stavba domu i s pozemkem vešla do pěti milionů korun.

Koupit pozemek a čekat

Jinou strategií je koupit pozemek dnes a se samotnou výstavbou počkat. „Lidé vědí, že ceny rostou, takže se rozhodnou koupit si pozemek a se stavbou počkat na později, až třeba našetří další peníze. Takových případů vidíme hodně,“ sdělil také Kamil Kůs z ostravské kanceláře Kaktus reality.

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Popsal i druh pozemků, které se prodávají i dnes dobře. „Pokud je to do osmi set metrů čtverečních, tak se to prodá poměrně rychle a často za cenu vyšší, než vidíme průměr na katastru. Ale více, než kolik to má metrů, dnes rozhoduje celková cena,“ podotkl Kůs.

Podle Ctirada Vašici je dnes psychologickou hranicí ceny za pozemek částka dva miliony korun.

„Nejlépe jdou na odbyt parcely v dobré dostupnosti od Ostravy, ačkoliv s blízkostí k ní roste i cena. Na Novojičínsku jsou to pak třeba pozemky v obcích, odkud se rychle dostanete na dálnici,“ řekl Vašica.

Opava hledá místo na stavbu

Okresem, kde ani dnes poptávka po stavebních pozemcích neutuchá, je Opava. „Je to dáno tím, že je tady pozemků dlouhodobý nedostatek. Hotovou parcelu, kde se dá hned stavět, tady najdete jen minimálně. Když se něco objeví, je to rychle pryč, a to i pozemky, kde je nějaká komplikace,“ nastínil Marek Byrtus z opavské ByrFin Group.

O atraktivitě pozemků přitom rozhoduje více proměnných než u jiných typů nemovitostí. „Například to, jaká je příjezdová cesta, jaká je v místě dostupná infrastruktura, jaký je výhled, jací jsou sousedé, jaká je poloha a tvar pozemku,“ uvedl Kůs.

A často věci, které kdysi byly rozhodující, dnes podle něj tak důležité nejsou. „Například ještě nedávno bylo jednou z hlavních věcí, aby měl pozemek přivedenou přípojku plynu. Dnes si jsou schopni lidé vyřešit vytápění pomocí tepelného čerpadla a plyn řešit nemusí,“ řekl Kamil Kůs.

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