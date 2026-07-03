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Pekelný den v Bartošovicích. Mláďata ptáků kvůli horku padala z hnízd

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  15:01
Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná...

Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích na Novojičínsku čelila velikému náporu, když po náročném víkendu se 75 příjmy zaznamenala v pondělí 29. června 2026 historické maximum – 82 zraněných a vyčerpaných zvířat za jediný den. Hlavními oběťmi byla dehydrovaná mláďata rorýsů a poštolek. | foto: Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice

Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná...
Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná...
Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná...
Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná...
8 fotografií
Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích zažila kvůli extrémním vedrům nejnáročnější dny v historii: během minulého pondělí přijala rekordních 82 pacientů. Ošetřovatelé zachraňovali dehydrovaná a vysílená mláďata rorýsů a poštolek, která padala z přehřátých hnízd pod střechami domů. I přes velké nasazení se kvůli těžké dehydrataci a zraněním po pádu nepodařilo všechna zachránit.

Extrémní vedra znamenala mimořádnou zátěž i pro zvířata v kraji. Ošetřovatelé Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích tak náročné dny ještě nezažili.

Za sobotu a neděli přijali rekordních 75 pacientů, byla to však jen příprava na pekelné pondělí 29. června, kdy měli za jediný den dokonce 82 příjmů.

„To tady ještě opravdu nebylo. Výraznější pokles přišel až ve středu, kdy jsme měli něco málo přes čtyřicet příjmů. I to je ale extrém,“ uvedl vedoucí bartošovické záchranné stanice Petr Orel.

Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích na Novojičínsku čelila velikému náporu, když po náročném víkendu se 75 příjmy zaznamenala v pondělí 29. června 2026 historické maximum – 82 zraněných a vyčerpaných zvířat za jediný den. Hlavními oběťmi byla dehydrovaná mláďata rorýsů a poštolek.
Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích na Novojičínsku čelila velikému náporu, když po náročném víkendu se 75 příjmy zaznamenala v pondělí 29. června 2026 historické maximum – 82 zraněných a vyčerpaných zvířat za jediný den. Hlavními oběťmi byla dehydrovaná mláďata rorýsů a poštolek.
Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích na Novojičínsku čelila velikému náporu, když po náročném víkendu se 75 příjmy zaznamenala v pondělí 29. června 2026 historické maximum – 82 zraněných a vyčerpaných zvířat za jediný den. Hlavními oběťmi byla dehydrovaná mláďata rorýsů a poštolek.
Extrémní vlna veder si vybrala krutou daň v Moravskoslezském kraji. Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích na Novojičínsku čelila velikému náporu, když po náročném víkendu se 75 příjmy zaznamenala v pondělí 29. června 2026 historické maximum – 82 zraněných a vyčerpaných zvířat za jediný den. Hlavními oběťmi byla dehydrovaná mláďata rorýsů a poštolek.
8 fotografií

Uplynulé dny popsal jako extrémně náročné a vysilující. Auta záchranné stanice nepřetržitě v terénu, stále zvonící telefon, zaměstnanci na pokraji sil.

„My lidé máme spoustu možností, jak se ochladit, bohužel mláďata, zejména ptáků takové možnosti nemají. Ta doslova padala z hnízd. Ve většině případů se jednalo o dehydrované, vysílené jedince. Převažovali mladí rorýsi, kteří často hnízdí pod střechou panelových domů, kde teploty byly ještě podstatně vyšší, a poštolky,“ upřesnil Petr Orel.

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Přiznal, že ne všechna mláďata se podařilo zachránit. „Přijatá mláďata míří na odchov mláďat, kde je ošetřovatelé od rána do noci krmí. Některá ale byla tak dehydrovaná a apatická, že se je už rozkrmit nepodařilo,“ konstatoval a doplnil, že pokud si ptáče pádem z hnízda navíc přivodí vnitřní zranění nebo fraktury, na záchranu a zotavení nemá šanci.

Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku hlásí rok od roku více příjmů. Za celý loňský rok se starala o 3 173 živočichů a o 48 příjmů tak překonala rekord z roku 2024. Nejčastěji ošetřovatelé pečovali o ježky, poštolky a rorýsy. Raritou byl vlk, tchoř či rys.

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