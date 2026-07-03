Pekelný den v Bartošovicích. Mláďata ptáků kvůli horku padala z hnízd

Extrémní vedra znamenala mimořádnou zátěž i pro zvířata v kraji. Ošetřovatelé Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích tak náročné dny ještě nezažili.
Za sobotu a neděli přijali rekordních 75 pacientů, byla to však jen příprava na pekelné pondělí 29. června, kdy měli za jediný den dokonce 82 příjmů.
„To tady ještě opravdu nebylo. Výraznější pokles přišel až ve středu, kdy jsme měli něco málo přes čtyřicet příjmů. I to je ale extrém,“ uvedl vedoucí bartošovické záchranné stanice Petr Orel.
Uplynulé dny popsal jako extrémně náročné a vysilující. Auta záchranné stanice nepřetržitě v terénu, stále zvonící telefon, zaměstnanci na pokraji sil.
„My lidé máme spoustu možností, jak se ochladit, bohužel mláďata, zejména ptáků takové možnosti nemají. Ta doslova padala z hnízd. Ve většině případů se jednalo o dehydrované, vysílené jedince. Převažovali mladí rorýsi, kteří často hnízdí pod střechou panelových domů, kde teploty byly ještě podstatně vyšší, a poštolky,“ upřesnil Petr Orel.
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Přiznal, že ne všechna mláďata se podařilo zachránit. „Přijatá mláďata míří na odchov mláďat, kde je ošetřovatelé od rána do noci krmí. Některá ale byla tak dehydrovaná a apatická, že se je už rozkrmit nepodařilo,“ konstatoval a doplnil, že pokud si ptáče pádem z hnízda navíc přivodí vnitřní zranění nebo fraktury, na záchranu a zotavení nemá šanci.
Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku hlásí rok od roku více příjmů. Za celý loňský rok se starala o 3 173 živočichů a o 48 příjmů tak překonala rekord z roku 2024. Nejčastěji ošetřovatelé pečovali o ježky, poštolky a rorýsy. Raritou byl vlk, tchoř či rys.