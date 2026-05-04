Záchranka bez lékařů. Vítkov na Opavsku zkouší nový typ posádek

Autor:
  13:41
První posádka záchranné služby v Moravskoslezském kraji funguje zcela bez lékařů. Od 1. května na stanovišti ve Vítkově na Opavsku slouží v nepřetržitém provozu takzvaní záchranáři - specialisté. Ti mohou vykonávat řadu lékařských úkonů.

Zdravotnická záchranná služba v Moravskoslezském kraji. | foto: ZZS MSK

Vyjíždějí například k pacientům v bezprostředním ohrožení života či se selháním základních životních funkcí.

„Jde o nelékařského pracovníka s atestací v oboru urgentní medicíny. Může podávat některé léky, intubovat, vést resuscitaci a další úkony, které byly donedávna určené jen lékařům,“ vysvětlil mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Ve Vítkově dosud byly dva záchranné týmy — zdravotnická a lékařská posádka. „Lékařská tam několik let fungovala v částečném nastavení, jen v některé dny,“ upřesnil Humpl s tím, že těmito dny byly třeba víkendy, kdy do oblasti míří hodně turistů a roste i počet událostí, ke kterým záchranka vyjíždí.

Jde o republikový trend

Vítkovská lékařská posádka zasahovala v přibližně polovině času. Záchranář-specialista je teď k dispozici v režimu 24/7. Beze změny zůstává nepřetržitý provoz druhého týmu, tedy posádky rychlé zdravotnické pomoci.

Jde o republikový trend, v některých krajích už záchranáři-specialisté působí několik let. S jejich využitím se více počítá i na severu Moravy a ve Slezsku. Vítkov je první proto, že je na Opavsku počet atestovaných specialistů vysoký a není problém nepřetržitý provoz pokrýt.

Ušetřené lékařské síly záchranná služba rozdělila mezi stanoviště v okolí. Lékaři jsou pro Vítkovsko dostupní na posádkách rendez-vous v Opavě, Bruntále a Novém Jičíně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras...

Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za...

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. ČTK o tom informoval mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka. Jeden řidič...

Sousedé jim trhali střechu, tlupy s mačetami. Přesto z Bedřišky nechci, říká obyvatel

Premium
Petr Zajac si před dvaceti lety koupil na Bedřišce domek, který opravil. Celé...

Petr Zajac patří k menšině soukromých vlastníků domků v ostravské kolonii Bedřiška. Byť stojí trochu stranou komunity nájemníků obecních bytů bojujících o své domovy, ani on si hrozící likvidaci...

Velká posila pro Třinec. Do obrany získal reprezentačního obránce Pyrochtu

Nadšený Filip Pyrochta slaví premiérovou trefu na světovém šampionátu.

Hokejisty extraligového Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před...

4. května 2026  12:59

Stát navrhuje v Moravskoslezském kraji deset zón pro větrné a solární elektrárny

ilustrační snímek

Deset takzvaných akceleračních oblastí, sedm na Bruntálsku a tři na Opavsku, navrhl stát v Moravskoslezském kraji. Jde o území, kde by větrné či solární elektrárny vznikaly rychleji v jednodušším...

4. května 2026  10:28

Nemohoucího starce týrali bezdomovci. Chránit ho mělo město, tvrdí sousedé

Premium
Dům, v němž bydlel nemohoucí třinecký senior.

Těžké týdny prožíval senior z Třince, jehož opatrovníkem bylo ustanoveno město. Přestože magistrát tvrdí, že za ním docházela sociální pracovnice dvakrát týdně, podle sousedů zdravotně a zřejmě i...

29. dubna 2026,  aktualizováno  4. 5. 9:14

Z prázdné kopřivnické školy bude knihovna i byty. Přestavba začne letos

Bývalou kopřivnickou Základní školu Náměstí čeká přestavba na knihovnu a...

Už za dva roky by měla být hotová přestavba historické budovy Základní školy Náměstí v Kopřivnici na knihovnu a kreativní centrum. V novodobé přístavbě školy pak vzniknou nové byty. Pro město se...

4. května 2026  7:12

Opava je krok od semifinále. Doma si pohlídala i druhý zápas, zářil Šiřina

Jakub Šiřina se snaží najít místo na přihrávku pod koš.

Basketbalisté Opavy ve čtvrtém ligovém čtvrtfinále porazili 108:89 Ústí nad Labem a v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 3:1. O postupu můžou Slezané rozhodnout ve středu na severu Čech.

3. května 2026  21:05

Házenkáři Plzně odvrátili i druhý mečbol Karviné a vynutili si páté finále

Momentka z utkání Plzeň vs. Karviná. Domácí Jan Baumruk v sevření soupeřů.

Házenkáři Plzně využili ve finále play off extraligy proti Karviné i podruhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2:2. Ve čtvrtém duelu dnes porazili obhájce trofeje 31:24, odvrátili i...

3. května 2026  13:21

Jedlička: V Baníku je mi dobře, chci tady zůstat. Chápu, že na nás fanoušci bučeli

Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Brankář Martin Jedlička přišel do Baníku Ostrava v zimní pauze na hostování z Plzně. A byť s týmem bojuje o záchranu v nejvyšší domácí soutěži, přeje si v klubu zůstat i příští sezonu. Neodradily ho...

3. května 2026

Básník musí být napůl šílený, říká kardiochirurg s cenou Magnesia Litera

Básník a kardiochirurg Radovan Jursa získal za svou poslední sbírku cenu...

Může básník otevírat lidská těla a se skalpelem v ruce zachraňovat jejich srdce? A je-li poezie zkratka k lidskému nitru, je pak práce kardiochirurga její doslovnou metaforou? V osobě Radovana Jursy...

3. května 2026  7:15

Brno je na hraně vyřazení, obhájci ligového stříbra padli v Děčíně i podruhé

Děčínský Jaden Edwards hledá cestu do koše.

Brněnské obhájce stříbra v lize basketbalistů dělí jediná porážka od vyřazení ve čtvrtfinále play off. V sérii s Děčínem podlehli Severočechům i podruhé v jejich hale, tentokrát 75:84, a prohrávají...

2. května 2026  21:41,  aktualizováno  22:31

Karviná - Pardubice 1:2, Patrák a Samuel zařídili vítězství hostů

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Úvodní zápas ligového play off o umístění zvládli lépe fotbalisté Pardubic, kteří na hřišti Karviné zvítězili 2:1. Skóre otevřel svým jedenáctým gólem v sezoně hostující Patrák. Slezané sice zásluhou...

2. května 2026  15:46,  aktualizováno  18:26

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

2. května 2026  16:53,  aktualizováno  17:33

Sousedé jim trhali střechu, tlupy s mačetami. Přesto z Bedřišky nechci, říká obyvatel

Premium
Petr Zajac si před dvaceti lety koupil na Bedřišce domek, který opravil. Celé...

Petr Zajac patří k menšině soukromých vlastníků domků v ostravské kolonii Bedřiška. Byť stojí trochu stranou komunity nájemníků obecních bytů bojujících o své domovy, ani on si hrozící likvidaci...

2. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.