Muž se po pádu těžce zranil, před příjezdem záchranářů se jel domů převléct

Nehoda se stala v obci Mosty u Jablunkova na Frýdecko-Místecku. Čtyřiapadesátiletý muž spadl ze střechy, na které pracoval. Poté se autem vydal domů, ujel tak asi deset kilometrů.



„Záchranářům po jejich příjezdu sdělil, že se chtěl převléknout,“ uvedl tiskový mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Při ošetření lékař zjistil mnohačetná poranění, a to hlavy, hrudníku, páteře, horní končetiny a pánve. Po zajištění krčním límcem a pánevním pásem a uložení do vakuové matrace ho záchranáři vrtulníkem přepravili do ostravské Fakultní nemocnice. Tam muže předali na urgentní příjem.

Mluvčí upozornil, že při pádu z výšky je nutno počítat s možností poranění páteře či pánve. Při jakékoliv manipulaci s takto zraněným člověkem hrozí další postižení či zhoršení zdravotního stavu. Před jakýmkoli neodborným přenášením proto varuje.