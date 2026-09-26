Novinářům to sdělil mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Záchranáři nejprve vyjížděli k pacientce, která si stěžovala na závratě a bolesti na hrudi. Po vstupu do domu ale čidlo na záchranářském batohu zaznamenalo oxid uhelnatý. Záchranářka proto žádala o příjezd hasičů.
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„Do jejich příchodu otevřeli záchranáři v místnosti okna a vyvedli z domu dvě zasažené osoby – muže a ženu. Oběma seniorům byla naměřena vysoká hladina oxidu uhelnatého v krvi. Posádka proto ihned zahájila kyslíkovou terapii a další potřebnou péči, poté zajistila převoz obou pacientů na interní ambulanci novojičínské nemocnice,“ uvedl Humpl. Dodal, že při předání v nemocnici byl stav obou pacientů stabilizovaný, jejich potíže odeznívaly a hladina oxidu uhelnatého v krvi klesla téměř na polovinu původních hodnot.
Mluvčí připomněl, že oxid uhelnatý se v domácnosti může nahromadit při špatném spalování paliv, závadách spotřebičů nebo například při nedostatečném odvodu zplodin hoření přes špatně průchodný komín.
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„Jeho přítomnost je prakticky nemožné lidskými smysly včas zjistit. Dokáže rychle způsobit bezvědomí, s možností trvalého poškození zdraví, či smrti. I malé množství oxidu uhelnatého v místnosti stačí k tomu, aby došlo k těžké otravě. Účinně varovat před nebezpečím intoxikace dokáží speciální senzory a čidla, která lze v domácnosti umístit,“ řekl Humpl.