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Na seniora zaútočil býk, muž utrpěl rozsáhlé poranění hrudníku

Dalibor Maňas
  10:00

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Na Frýdecko-Místecku napadl v neděli v podvečer třiasedmdesátiletého muže býk a těžce ho zranil. (11. říjen 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Vážná nehoda se odehrála v obci Řepiště na Frýdecko-Místecku, kde třiasedmdesátiletého muže napadl a těžce zranil býk. Senior utrpěl rozsáhlé poranění hrudníku a četné oděrky. Záchranáři ho na místě stabilizovali a ve vážném stavu ho letecky přepravili na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava.

Událost se stala v neděli v podvečer. „Na místo byli po sedmnácté hodině spolu s pozemními týmy ZZS MSK vysláni také letečtí záchranáři,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

„Třiasedmdesátiletý muž utrpěl velmi vážné poranění hrudníku, a mnohočetné ranky a oděrky po těle,“ řekl mluvčí.

Na Frýdecko-Místecku napadl v neděli v podvečer třiasedmdesátiletého muže býk a těžce ho zranil. (11. říjen 2026)

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„Záchranáři provedli nutnou imobilizaci, zahájili nitrožilní podávání léčiv a zajistili rovněž důležitý tepelný komfort zraněného. Z důvodu zhoršeného dýchání dále zavedli vzduchovod a zahájili kyslíkovou terapii,“ popsal Humpl.

Pro zraněného pacienta letěl vrtulník. „Ve vážném stavu byl poté letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava. V době předání týmu tamního urgentního příjmu byl ve stabilizovaném stavu,“ uvedl Humpl.

„Policie byla na místě ověřit tento případ, ale sama jej nevyšetřuje,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrubá.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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