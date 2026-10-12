Událost se stala v neděli v podvečer. „Na místo byli po sedmnácté hodině spolu s pozemními týmy ZZS MSK vysláni také letečtí záchranáři,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
„Třiasedmdesátiletý muž utrpěl velmi vážné poranění hrudníku, a mnohočetné ranky a oděrky po těle,“ řekl mluvčí.
„Záchranáři provedli nutnou imobilizaci, zahájili nitrožilní podávání léčiv a zajistili rovněž důležitý tepelný komfort zraněného. Z důvodu zhoršeného dýchání dále zavedli vzduchovod a zahájili kyslíkovou terapii,“ popsal Humpl.
Pro zraněného pacienta letěl vrtulník. „Ve vážném stavu byl poté letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava. V době předání týmu tamního urgentního příjmu byl ve stabilizovaném stavu,“ uvedl Humpl.
„Policie byla na místě ověřit tento případ, ale sama jej nevyšetřuje,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrubá.
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