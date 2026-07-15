Jde o minuty, leckdy i o sekundy, ale sanitky v okolí přehrad, nádrží, rybníků a přírodních koupališť při záchraně životů často blokuje velké množství automobilů koupání chtivých lidí.
Podobně jako v ulicích sídlišť pak mají problém se dostat na místo zásahu. Na to před blížícími se dalšími horkými dny upozorňují moravskoslezští záchranáři.
„Posádce vzhledem k časovému tlaku pak nezbývá nic jiného než sanitku odstavit a k pacientovi dorazit zbytek cesty pěšky. Někdy jde o desítky metrů, jindy třeba i o větší vzdálenost,“ přiblížil nesnáze mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Neukázněné řidiče řeší například u stále oblíbenějšího Karvinské moře. „Během horkých dnů, zejména pak o víkendech, parkují v této oblasti desítky řidičů. Některá auta ale stojí způsobem, který výrazně komplikuje průjezd komunikací,“ potvrdil ředitel Městské policie Karviná Petr Kijonka.
Řada řidičů tam totiž nerespektuje dopravní značení a odstavuje vozidla podél Stonavské ulice v blízkosti obchvatu a v místech, kde je parkování zakázáno.
„Nikdo z nás nechce zažít okamžik, kdy se pomoc k člověku v nouzi nedostane včas jen proto, že někdo chtěl zaparkovat co nejblíže vodě,“ poukázal na hrozbu zablokované příjezdové silnice náměstek primátora Karviné Vladimír Kolek.
Situaci v lokalitě proto pravidelně kontrolují strážníci městské policie. „Vůči řidičům, kteří nerespektují dopravní značení, postupujeme důsledně. Naším cílem není udělovat pokuty, ale zajistit bezpečnost návštěvníků a zachovat volný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému,“ přiblížil ředitel karvinské městské policie.
Situace se podle karvinské mluvčí Moniky Dankové zlepší po dokončení dalších parkovacích míst v okolí Karvinského moře.
Úrazy, alergie, přehřátí...
Také záchranáři apelují na zřizovatele a provozovatele rekreačních oblastí, aby mysleli na jejich případný zásah.
„Provozovatelům doporučujeme předem promyslet, jak zajistit dostatek parkovacích míst, případně omezit příjezd a parkování dalších vozidel, pokud k tomu již není další bezpečný prostor. Včasný a bezproblémový zásah našich složek v případě nutnosti je i v jejich zájmu,“ vysvětlil mluvčí Humpl.
Doplnil, že u vodních ploch nejčastěji zasahují kvůli úrazům při koupání, alergickým reakcím po bodnutí hmyzem, přehřátí a tonutí. Zhusta jde i o několik výjezdů denně.