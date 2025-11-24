Mobil zraněné ženy udal špatnou polohu, záchranáři ji v lese hledali naslepo

Záchranáře v Jeseníkách zburcovala žena, která při procházce v okolí Karlovy Studánky na Bruntálsku uklouzla na ledě a poranila si nohu v kotníku. Na tísňovou linku volala v sobotu 22. listopadu krátce před polednem. Ležela v nepřístupném terénu a nebyla schopná jít dál. Pátrání zkomplikoval fakt, že její mobil špatně udal polohu.

„Pravděpodobně vlivem špatného signálu došlo k chybné lokalizaci jejího mobilního telefonu. Na pomoc vyjeli záchranáři z Vrbna pod Pradědem. O spolupráci byli požádáni také horští záchranáři, kteří na místě při společném pátrání využili nejen terénní vozidlo, ale k dispozici měli také čtyřkolku,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Záchranáři společně pátrali pěšky i s využitím techniky v lese, na zmrzlém podhorském terénu a nezpevněných lesních cestách.

„Zraněnou ženu se podařilo najít po téměř hodině od jejího volání o pomoc. Místo, kde se nacházela, bylo vzdálené vzdušnou čarou necelých osm set metrů od místa prvotní lokalizace,“ podotkl mluvčí.

Padesátiletá žena měla vážně poraněnou dolní končetinu a byla podchlazená. „Zasahující provedli nutnou imobilizaci a zajistili tepelný komfort zraněné. Poté záchranáři společně transportovali ženu k sanitnímu vozidlu. Za neustálého monitorování stavu, infuzní terapie a aktivního zahřívání byla přepravena na urgentní příjem krnovské nemocnice,“ dodal mluvčí.

Vlivem špatného signálu došlo k chybné lokalizaci mobilního telefonu zraněné ženy. Místo, kde se nacházela (modrá), bylo vzdálené vzdušnou čarou necelých osm set metrů od místa prvotní lokalizace (červená).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

