Po úrazu měl žít už jen na lůžku a přístrojích, biker ale zase sportuje

Martin Pjentak
  15:46
Když jej loni v létě viděli záchranáři vážně zraněného u cyklotrailu v Kopřivné na Bruntálsku, odhadovali, že pokud přežije, zůstane po zbytek života na lůžku a na přístrojích. Teď se jim ale Jiří Janda ozval, aby poděkoval za záchranu. Dokázal se vrátit do běžného života i na kolo.

Nehoda se stala loni 5. července na jednom z cyklotrailu v Kopřivné. „Musela tam být nějaká chyba, jinak bych se nevysekal,“ vzpomínal Janda, který si svůj pád nepamatuje.

Bylo mu tehdy třiačtyřicet let. Zakrváceného a v bezvědomí jej našli další cyklisté, kteří okamžitě zalarmovali záchranáře.

Při divokých sjezdech cyklisté přeceňují své síly, častá jsou i zranění hlavy

Jako první byl na místě člen jesenické horské služby Lukáš Tkáč. „Moc pěkný pohled to nebyl. Nereagující zakrvácený a chroptící muž ležící vedle trailu,“ popsal.

Těžce zraněného si pak přebrali záchranáři, kteří zajistili jeho stav a připravili ho na transport z těžkého terénu do traumacentra Fakultní nemocnice v Ostravě. „Dominovalo těžké zranění hlavy, bylo třeba zajistit plicní cesty intubací a napojit jej na umělou plicní ventilaci,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Jana Šedovičová.

V bezvědomí zůstal muž několik týdnů

„Museli jsme řešit pneumotorax i kraniotrauma (úraz hlavy a mozku, pozn. red.), které jej obojí ohrožovalo na životě,“ doplnil Jiří Deml z kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava, který se v daný den spolu s dalšími lékaři na záchraně pacienta podílel.

Několik dalších týdnů zůstával Jiří Janda v bezvědomí. Ve stavu lehkého vědomí byl pak převezen na oddělení následné péče do Brna, kde žije a přednáší na Univerzitě obrany.

Dnes už opět pracuje a sportuje. Když se ostravským lékařům a záchranářům ohlásil, překvapil je tím, do jaké kondice se opět dostal.

„Vzhledem k rozsahu jeho zranění jsme nepředpokládali, že se mu podaří vrátit v takové míře k běžnému fungování. Předpoklad byl spíše, že po zbytek života bude odkázán na přístroje,“ podotkla Šedovičová.

Muži v Ostravě se zastavilo srdce, pomohli mu ocenění záchranáři a strážníci

Pro samotného Jiřího Jandu byl nejtěžší zkouškou návrat kognitivních schopností. „Se zdravotními následky bych se dokázal smířit, ale představa, že už mi nebude fungovat mozek v plném rozsahu, je pro mne strašlivá,“ přiznal Janda.

Podle náměstka ředitele krajské záchranné služby Kamila Tomáška má příběh šťastný konec díky tomu, že skvěle zafungoval řetězec přežití. „Laická pomoc svědků, první pomoc horské služby, následný zásah našich posádek na místě, rychlý transport a péče ostravského traumacentra s následnými odděleními měly velký vliv na záchraně pacienta.“

