Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu

Josef Gabzdyl
  13:27
Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt milionu korun. Záchody jsou podle všeho na odpis.
Poničené záchody v areálu fotbalového stadionu v Opavě od některých fanoušků klubu Zbrojovka Brno. (11. dubna 2026) | foto: Slezský FC Opava

Dveře vytržené z pantů, stěny posprejované červeno-bílými nápisy, tedy v barvách brněnského klubu, poničené části toaletního zařízení.

„Podle prvotního vyjádření dodavatele záchodů je kontejner už neopravitelný, což by znamenalo škodu okolo čtvrt milionu korun,“ povzdychl si Filip Labuda, výkonný ředitel klubu Slezský FC Opava.

Policie škody zadokumentovala. „Současně jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ konstatovala moravskoslezská policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Incident se stal v sobotu odpoledne při šlágru druhé ligy, ve kterém tehdy třetí Opava porazila vedoucí Brno 4:0. Ačkoliv fanoušci hostů prý byli po většinu zápasu bez problémů a svůj tým mohutně a vytrvale povzbuzovali, někteří dali průchod své výsledkové frustraci na záchodech určených pro příznivce hostujících celků.

„Jít na záchod pro každého znamená něco jiného. Děkujeme za návštěvu FC Zbrojovka Brno,“ objevila se na Facebooku slezského klubu po utkání uštěpačná poznámka u fotografií poničených toalet.

Labuda dodal, že první informace o poškození WC dostali činovníci opavského klubu už v době utkání.

Zbrojovka se za fanoušky omluvila

Vedení brněnského celku zareagovalo omluvným prohlášením. „Klub FC Zbrojovka Brno důrazně odsuzuje nevhodné chování několika jedinců z řad našich fanoušků, kteří poškodili infrastrukturu stadionu v Opavě. Takové jednání je v rozporu s hodnotami klubu, férovostí a respektem k soupeři. Domácímu klubu se omlouváme za vzniklé škody i komplikace,“ objevilo se na klubovém webu.

Zbrojovka dodala, že situaci bude řešit se zástupci fanoušků, aby se „takové excesy, které poškozují dobré jméno klubu, v budoucnu neopakovaly“.

„Brněnskou omluvu samozřejmě přijímáme, to se může stát každému klubu, nedá se tomu zcela zabránit,“ konstatoval opavský Labuda s tím, že to zdaleka není první případ zdemolovaných klozetů na stadionech od hostujících fanoušků.

Upozornil, že všechna místa v areálu stadionu nelze zajistit kamerami nebo pořadateli. „Uvidíme, jestli se podaří záchody včas opravit, nebo opravdu bude nutná výměna,“ poznamenal Filip Labuda s tím, že pokud opavský klub nestihne situaci vyřešit jinak, tak hostující fanoušci budou provizorně a dočasně docházet na mobilní toalety.

KVÍZ: Ryna, dupa, fajront... Prověřte své znalosti ostravštiny

Pohled ze žabí perspektivy na těžní věž Dolu Hlubina

Poznáte je na první poslech. Kratke zobaky, jež pro jadrné slovo nejdou daleko. Je však pravdou, že mluvčí z Ostravska či z Karvinska oponují, že naopak Pražáci kazí češtinu. No, kazí, správný...

Poslední osobní tatra má narozeniny. A my máme fotky unikátního kupé

Tatra 700 GT

Posledním pokusem o záchranu výroby osobních automobilů v kopřivnické automobilce se v polovině 90. let minulého století stala Tatra 700, vlastně jen evoluce „šestsettřináctky“, která se vyráběla už...

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

Západní obchvat Krnova má stavební povolení, město si vymínilo dvě lávky

Vizualizace západního obchvatu Krnova - jedna z plánovaných křižovatek

Připravovaný západní obchvat Krnova, který umožní definitivní odklon tranzitní dopravy z centra města, získal stavební povolení. Aby přeložka silnice I/45 mohla vzniknout, vyvlastnil stát jeden z...

14. dubna 2026  11:07

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02

Cyklostezky za 200 milionů propojí města na Karvinsku, termín je hodně šibeniční

Cyklostezka vedoucí do Hrušova.

Krajinu na Karvinsku čeká zásadní proměna. Unikátní projekt za stovky milionů korun propojí Karvinou, Havířov a Orlovou sítí moderních cyklotras, které vyrostou v místech bývalé těžby. Nová stezka...

13. dubna 2026  16:05

Kamionů jezdí v kraji čím dál víc. Při opravě ostravské D1 hrozí dopravní kolaps

Kamiony vedle sebe zůstaly stát před železničním přejezdem. Za nimi stála...

Nákladní doprava na moravskoslezských dálnicích roste čtyřikrát rychleji, než je celostátní průměr, což v kombinaci s chystanou opravou zvlněné dálnice D1 v Ostravě hrozí fatálním dopravním kolapsem....

13. dubna 2026  14:02

Kozmické louky osídlili vzácní břehouši i vydra, místní stádo má pět nových telat

Mimořádné množství vzácných druhů ptáků je v posledních týdnech vidět i slyšet...

Unikátní kozmické ptačí louky zažívají vrchol jarního tahu, během kterého odborníci v lokalitě pozorují kriticky ohrožené bahňáky i vzácné pěvce. Obnovený mokřad o rozloze přes sedmdesát hektarů se...

13. dubna 2026  10:20,  aktualizováno  11:20

O návratnosti koncertního sálu nemám pochyb, říká šéf Janáčkova festivalu

Ředitel Janáčkovy filharmonie a šéf stejnojmenného festivalu Jan Žemla je také...

Nový vizuální styl blížícího se 76. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka hýřící neonovými barvami ohlašuje, že začíná nová éra. Poprvé se festival uskuteční v produkci Janáčkovy...

13. dubna 2026  6:45

Třetí jasná výhra v sérii, USK je opět ve finále. Do boje o titul míří také Žabiny

Maite Cazorlaová z USK Praha v akci ve třetím semifinále proti KP Brno.

Basketbalistky USK Praha jsou po třetí jasné výhře nad KP Brno 107:77 opět v ligovém finále. V něm budou usilovat o 16. mistrovský titul v řadě. Jejich soupeřkami budou nejspíš znovu Žabiny Brno,...

12. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  20:44

Doba je nejistá, ale my řešíme jen fotbal, řekl Jarolím. Šiguta podpořil

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Konečně fotbalisté Karviné v jarní části první ligy zabrali. Po osmi zápasech, v nichž získali jediný bod, ve 29. kole porazili Liberec 3:1 a dál bojují o udržení v prostřední nadstavbové skupině....

12. dubna 2026  17:54

Odklízení sněhu i ledovka. Navzdory průměrné zimě si mnohá města připlatila

Odklízení sněhu v ulicích měst byl tuto zimu leckdy o něco náročnější než v...

Jen třináct dní se sněhovou pokrývkou zaznamenali v průběhu této zimy meteorologové na stanici v Ostravě-Porubě. Dlouhodobý roční průměr totiž činí zhruba 21 dnů. Pro některá města v Moravskoslezském...

12. dubna 2026  17:35

Požár roubenky na Frýdecko-Místecku způsobil třímilionovou škodu i evakuaci

Hasiči na Frýdecko-Místecku v obci Dobrá zasahovali u požáru roubenky. (12....

Požár neobydlené roubenky v Dobré na Frýdecko-Místecku, který vypukl v neděli ráno, způsobil škodu tři miliony korun. Na místě zasahovalo sedm hasičských jednotek a policie evakuovala i dva obyvatele...

12. dubna 2026  16:17

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...

12. dubna 2026  15:20

