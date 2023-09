Za vraždu varhaníka dostal 15,5 roku. Soud stvrdil dohodu o vině a trestu

Dvacetiletého mladíka policie obvinila hned den poté, co zavraždil osmnáctiletého varhaníka, se kterým se dostal do sporu. Okresní soud ve Frýdku-Místku se ho rozhodl stíhat vazebně, což se děje v případě, kdy hrozí, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání. Ale také v případě rizika, že bude ovlivňovat svědky nebo hrozí, že by trestnou činnost mohl opakovat.

Mladík byl zadržen už 2. prosince 2022 večer, tedy v den, kdy se incident udál. Podle policie obviněný ve středu přišel do kostela v době, kdy varhaník prováděl údržbu varhan. Obviněný ho napadl, podle policie to bylo z osobních důvodů a po předchozím uvážení. „Způsobil mu zranění, kterým poškozený mladík na místě podlehl,“ řekla už dříve Jiroušková.

Biskup ostravsko-opavského biskupství Martin David už dříve uvedl, že mladík byl dobrovolným varhaníkem v kostele, kde zahynul. Kvůli tomu, že se násilný čin stal v kostele, v chrámu provedl kající obřad.

„Tato událost všechny naprosto šokovala a přinesla velkou bolest. Když jsem se to dozvěděl, nechtěl jsem tomu věřit a velmi to prožívám. Vyjádřil jsem účast a blízkost všem lidem, rodině i obyvatelům Bašky,“ popsal svou lítost biskup. „Mnoho lidí se za rodinu i toto místo modlí. Je to něco, co nikdo z nás nezažil.“

Několik dní poté se konal podobný obřad také ve Frýdlantu nad Ostravicí, odkud obžalovaný pocházel a byl zde, stejně jako zavražděný, varhaníkem.