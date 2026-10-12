Digitální výroba zdravotnických prostředků v Ostravě
Ostrava bývala synonymem těžkého průmyslu. Nyní se však v Moravskoslezském kraji skloňují vedle dolů, hutí a strojírenství také medicínské technologie, umělá inteligence nebo virtuální realita. Jedním z příkladů je společnost Invent Medical, která se zaměřuje na zakázkové ortotické a protetické pomůcky vyráběné s využitím digitálních postupů a 3D tisku.
Je to výrazný posun proti době, kdy se individuální ortézy a protézy vyráběly převážně ručně. Dítěti totiž není třeba vytvářet klasický sádrový otisk hlavy, z něhož by se následně vyráběl model. Podle dokumentace amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA začíná postup u kraniální ortézy Talee bezkontaktním optickým 3D skenem, který nemá žádné vedlejší účinky na zdraví dítěte. Zachytí tvar dětské hlavičky, v počítači z něj vznikne digitální model a podle něj se navrhne ortéza přesně pro konkrétního pacienta. Její vnější část pak vzniká na průmyslové 3D tiskárně.
Ortéza využívá přirozený růst dětské hlavy
Talee není ochrannou přilbou v běžném slova smyslu. Jde o kraniální remodelační ortézu, tedy zdravotnickou pomůcku určenou k úpravě tvaru lebky v období, kdy dětská hlava rychle roste. Zjednodušeně řečeno jde o situace, kdy je část hlavičky nápadně zploštělá či asymetrická, aniž by příčinou byl předčasný srůst lebečních švů.
Princip ortézy je přitom méně násilný, než by mohl pohled na helmičku napovídat:
- V místech, kde lebka vystupuje více, ortéza hlavu těsně obepíná, zatímco nad zploštělou částí ponechává přesně vymezené místo.
- Rostoucí lebka tak dostává prostor především tam, kde je potřeba její tvar postupně dorovnávat.
- 3D tisk navíc umožnil vytvořit tenkou perforovanou konstrukci. Vnější skořepina je doplněna měkkou pěnovou vrstvou, která přiléhá ke kůži dítěte.
Kraniální ortéza přitom není nutná u každého dítěte se zploštělou hlavičkou. U části dětí může stačit polohování či fyzioterapie a vhodnost „helmoterapie“ má posoudit odborník.
Z Ostravy do více než čtyřiceti zemí
Společnost Invent Medical Group, která sídlí v Technologickém parku Ostrava, dnes vyvíjí a vyrábí nejen kraniální ortézy, ale také například dětské kotníkové ortézy, protetická lůžka, ortopedické vložky nebo ochranné zdravotnické pomůcky. Je součástí sítě výrobních center po celém světě, má vlastní pobočku ve Spojených státech a své výrobky dnes dodává do desítek zemí.
„Firma Invent Medical je od svého vzniku spojena s Moravskoslezským krajem. Naším snem bylo prorazit do světa s vizí globálně poskytovat zakázkové ortotické a protetické pomůcky díky digitálnímu procesu a 3D tisku,“ uvádí zakladatel a ředitel společnosti Invent Medical Jiří Rosický. Firma využívá digitální postupy od roku 2010 a při rozvoji jí pomohlo prostředí Moravskoslezského inovačního centra i spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava, VŠB–TU Ostrava a Ostravskou univerzitou.
Původní rodinný podnik přitom začínal jako malá rodinná dílna v garáži, postupně digitalizoval výrobu a firma Invent Medical vznikla v roce 2015 jako jeho spin-off zaměřený na digitální výrobu, 3D tisk a globální škálování. „Jsme hrdí na to, že lze z Ostravy prorazit do světa,“ dodává Jiří Rosický.
Když dobrý nápad nestačí
Mezi malou dílnou a firmou schopnou vyvážet zdravotnické technologie do světa leží vývoj, klinické testování, peníze, hledání partnerů i okamžiky, kdy se podnikatel musí rozhodnout, zda bude pokračovat dál.
Právě v této fázi se firmám snaží pomoci Moravskoslezský kraj i Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC). MSIC poskytuje Startupům a rozvíjejícím se firmám konzultace, pomáhá s přístupem k financování a propojuje startupy s investory či odborníky. „Naším úkolem není říkat startupům, jak a v čem mají podnikat. Pomáháme jim zkrátit zdlouhavé počáteční procesy, vyhnout se slepým uličkám a objevit příležitosti, ke kterým by se samy těžko dostávaly. Čím silnější komunita v regionu bude, tím větší šanci mají nové firmy uspět,“ říká ředitelka MSIC Adéla Hradilová.
Náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková na návštěvě Rankacy AI
Podle údajů Moravskoslezského kraje využilo služeb MSIC téměř devadesát startupů, které v posledních letech získaly od investorů dohromady přibližně 17 milionů. „Inovativní startupy přinášejí našemu regionu nové příležitosti, atraktivní pracovní místa i vyšší konkurenceschopnost. Proto chceme, aby podnikaví lidé s dobrými nápady měli důvod zůstávat právě v Moravskoslezském kraji a nacházeli zde vše, co pro rozvoj svého podnikání potřebují,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková.
Část startupů po prvních konzultacích pokračovala v dlouhodobější spolupráci či dalších programech:
- Ostravský startup Edmund AI letos získal v investičním kole 2,5 milionu eur. Jeho platforma používá umělou inteligenci k tomu, aby výrobním podnikům pomáhala rychleji hledat příčiny poruch a řešit je.
- Rankacy AI vyvíjí modely, které se snaží zachytit, jak se člověk rozhoduje pod časovým tlakem či s nedostatkem informací. Firma vidí využití například v simulacích a robotice.
- VR MEDIX, spin-off Ostravské univerzity vzniklý v rámci projektu LERCO, navazuje na výzkum využití virtuální reality v chirurgii a rehabilitaci a rozvíjí mimo jiné VR simulace pro vzdělávání zdravotníků.
- Program LabZero propojuje studenty, výzkumníky a podniky nad konkrétními problémy. Právě tam se například potkali Radek Páleník a Čeněk Gaďourek, kteří následně založili projekt Quantum4Simulations a dostali se s ním do finále startupové soutěže Green Light.
Startup Rankacy AI začínal analýzou herních dat pro zlepšení výkonu hráčů. Dnes tato data využívá k vývoji vlastních AI modelů zaměřených na predikci lidského chování. Zdroj: Rankacy AI.
Další podobná firma přitom nemusí mít v tuto chvíli zahraniční pobočku, investora ani hotový výrobek. Může to být zatím jen nápad studenta, výzkumníka nebo člověka z firmy, který narazil na problém a napadlo ho, jak jej řešit jinak. „Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady stát se jedním z nejvýznamnějších startupových center ve střední Evropě. Máme talentované lidi, rostoucí startupovou komunitu i prostředí, které přeje podnikání. Naší prioritou je neustále zlepšovat podmínky, ve kterých mohou startupy naplno využívat svůj potenciál,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a uzavírá: „Důležitou roli v tom hrají také organizace, jako je Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, které startupům poskytuje podporu ve všech fázích jejich rozvoje.“
Příběh Invent Medical tak není jen příběhem jedné zdravotnické pomůcky, která se z Ostravy dostala k pacientům v desítkách zemí. Ukazuje také, jakou roli může při vzniku inovativních firem sehrát prostředí kolem nich. Moravskoslezský kraj dnes podporu podnikání nestaví pouze na jednotlivých dotacích, ale také na propojování startupů s univerzitami, výzkumníky, experty a investory. Přes Moravskoslezské inovační centrum pak mají začínající podnikatelé možnost hledat cestu od prvního nápadu až k zahraniční expanzi.