Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z Ostravy do celého světa: Helma Talee pomáhá korigovat hlavičky miminkům

Ve spolupráci   9:46

MSIC je dlouhodobým partnerem startupů, scaleupů i malých a středních podniků. Prostřednictvím svých služeb a programů jim pomáhá růst, efektivně škálovat a vstupovat na nové trhy. | foto: MSIC

Digitální technologie umožňují vyrábět zdravotnické pomůcky na míru a nahrazují některé tradiční postupy méně zatěžujícími metodami. Výrobky ostravské firmy Invent Medical dnes pomáhají při léčbě deformit lebky miminek a používají se ve více než čtyřiceti zemích. Právě Invent Medical je jedním z příkladů úspěšných firem, které Moravskoslezský kraj podporuje v jejich dalším rozvoji.

Digitální výroba zdravotnických prostředků v Ostravě

Ostrava bývala synonymem těžkého průmyslu. Nyní se však v Moravskoslezském kraji skloňují vedle dolů, hutí a strojírenství také medicínské technologie, umělá inteligence nebo virtuální realita. Jedním z příkladů je společnost Invent Medical, která se zaměřuje na zakázkové ortotické a protetické pomůcky vyráběné s využitím digitálních postupů a 3D tisku.

Je to výrazný posun proti době, kdy se individuální ortézy a protézy vyráběly převážně ručně. Dítěti totiž není třeba vytvářet klasický sádrový otisk hlavy, z něhož by se následně vyráběl model. Podle dokumentace amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA začíná postup u kraniální ortézy Talee bezkontaktním optickým 3D skenem, který nemá žádné vedlejší účinky na zdraví dítěte. Zachytí tvar dětské hlavičky, v počítači z něj vznikne digitální model a podle něj se navrhne ortéza přesně pro konkrétního pacienta. Její vnější část pak vzniká na průmyslové 3D tiskárně.

Kraniální ortéza Talee

Ortéza využívá přirozený růst dětské hlavy

Talee není ochrannou přilbou v běžném slova smyslu. Jde o kraniální remodelační ortézu, tedy zdravotnickou pomůcku určenou k úpravě tvaru lebky v období, kdy dětská hlava rychle roste. Zjednodušeně řečeno jde o situace, kdy je část hlavičky nápadně zploštělá či asymetrická, aniž by příčinou byl předčasný srůst lebečních švů.

Princip ortézy je přitom méně násilný, než by mohl pohled na helmičku napovídat:

  • V místech, kde lebka vystupuje více, ortéza hlavu těsně obepíná, zatímco nad zploštělou částí ponechává přesně vymezené místo.
  • Rostoucí lebka tak dostává prostor především tam, kde je potřeba její tvar postupně dorovnávat.
  • 3D tisk navíc umožnil vytvořit tenkou perforovanou konstrukci. Vnější skořepina je doplněna měkkou pěnovou vrstvou, která přiléhá ke kůži dítěte.

Kraniální ortéza přitom není nutná u každého dítěte se zploštělou hlavičkou. U části dětí může stačit polohování či fyzioterapie a vhodnost „helmoterapie“ má posoudit odborník.

Z Ostravy do více než čtyřiceti zemí

Společnost Invent Medical Group, která sídlí v Technologickém parku Ostrava, dnes vyvíjí a vyrábí nejen kraniální ortézy, ale také například dětské kotníkové ortézy, protetická lůžka, ortopedické vložky nebo ochranné zdravotnické pomůcky. Je součástí sítě výrobních center po celém světě, má vlastní pobočku ve Spojených státech a své výrobky dnes dodává do desítek zemí.

„Firma Invent Medical je od svého vzniku spojena s Moravskoslezským krajem. Naším snem bylo prorazit do světa s vizí globálně poskytovat zakázkové ortotické a protetické pomůcky díky digitálnímu procesu a 3D tisku,“ uvádí zakladatel a ředitel společnosti Invent Medical Jiří Rosický. Firma využívá digitální postupy od roku 2010 a při rozvoji jí pomohlo prostředí Moravskoslezského inovačního centra i spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava, VŠB–TU Ostrava a Ostravskou univerzitou.

Při vývoji nové generace zdravotnických pomůcek sází tým Invent Medical na špičkové digitální technologie i dlouholeté odborné zkušenosti. Zdroj: Invent Medical Group.

Původní rodinný podnik přitom začínal jako malá rodinná dílna v garáži, postupně digitalizoval výrobu a firma Invent Medical vznikla v roce 2015 jako jeho spin-off zaměřený na digitální výrobu, 3D tisk a globální škálování. „Jsme hrdí na to, že lze z Ostravy prorazit do světa,“ dodává Jiří Rosický.

Když dobrý nápad nestačí

Mezi malou dílnou a firmou schopnou vyvážet zdravotnické technologie do světa leží vývoj, klinické testování, peníze, hledání partnerů i okamžiky, kdy se podnikatel musí rozhodnout, zda bude pokračovat dál.

Právě v této fázi se firmám snaží pomoci Moravskoslezský kraj i Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC). MSIC poskytuje Startupům a rozvíjejícím se firmám konzultace, pomáhá s přístupem k financování a propojuje startupy s investory či odborníky. „Naším úkolem není říkat startupům, jak a v čem mají podnikat. Pomáháme jim zkrátit zdlouhavé počáteční procesy, vyhnout se slepým uličkám a objevit příležitosti, ke kterým by se samy těžko dostávaly. Čím silnější komunita v regionu bude, tím větší šanci mají nové firmy uspět,“ říká ředitelka MSIC Adéla Hradilová.

Náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková na návštěvě Rankacy AI
Náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková na návštěvě Rankacy AI

Náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková na návštěvě Rankacy AI

Podle údajů Moravskoslezského kraje využilo služeb MSIC téměř devadesát startupů, které v posledních letech získaly od investorů dohromady přibližně 17 milionů. „Inovativní startupy přinášejí našemu regionu nové příležitosti, atraktivní pracovní místa i vyšší konkurenceschopnost. Proto chceme, aby podnikaví lidé s dobrými nápady měli důvod zůstávat právě v Moravskoslezském kraji a nacházeli zde vše, co pro rozvoj svého podnikání potřebují,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková.

Část startupů po prvních konzultacích pokračovala v dlouhodobější spolupráci či dalších programech:

  • Ostravský startup Edmund AI letos získal v investičním kole 2,5 milionu eur. Jeho platforma používá umělou inteligenci k tomu, aby výrobním podnikům pomáhala rychleji hledat příčiny poruch a řešit je.
  • Rankacy AI vyvíjí modely, které se snaží zachytit, jak se člověk rozhoduje pod časovým tlakem či s nedostatkem informací. Firma vidí využití například v simulacích a robotice.
  • VR MEDIX, spin-off Ostravské univerzity vzniklý v rámci projektu LERCO, navazuje na výzkum využití virtuální reality v chirurgii a rehabilitaci a rozvíjí mimo jiné VR simulace pro vzdělávání zdravotníků.
  • Program LabZero propojuje studenty, výzkumníky a podniky nad konkrétními problémy. Právě tam se například potkali Radek Páleník a Čeněk Gaďourek, kteří následně založili projekt Quantum4Simulations a dostali se s ním do finále startupové soutěže Green Light.
Startup Rankacy AI začínal analýzou herních dat pro zlepšení výkonu hráčů. Dnes...
Startup Rankacy AI začínal analýzou herních dat pro zlepšení výkonu hráčů. Dnes...

Startup Rankacy AI začínal analýzou herních dat pro zlepšení výkonu hráčů. Dnes tato data využívá k vývoji vlastních AI modelů zaměřených na predikci lidského chování. Zdroj: Rankacy AI.

Další podobná firma přitom nemusí mít v tuto chvíli zahraniční pobočku, investora ani hotový výrobek. Může to být zatím jen nápad studenta, výzkumníka nebo člověka z firmy, který narazil na problém a napadlo ho, jak jej řešit jinak. „Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady stát se jedním z nejvýznamnějších startupových center ve střední Evropě. Máme talentované lidi, rostoucí startupovou komunitu i prostředí, které přeje podnikání. Naší prioritou je neustále zlepšovat podmínky, ve kterých mohou startupy naplno využívat svůj potenciál,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a uzavírá: „Důležitou roli v tom hrají také organizace, jako je Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, které startupům poskytuje podporu ve všech fázích jejich rozvoje.“

Příběh Invent Medical tak není jen příběhem jedné zdravotnické pomůcky, která se z Ostravy dostala k pacientům v desítkách zemí. Ukazuje také, jakou roli může při vzniku inovativních firem sehrát prostředí kolem nich. Moravskoslezský kraj dnes podporu podnikání nestaví pouze na jednotlivých dotacích, ale také na propojování startupů s univerzitami, výzkumníky, experty a investory. Přes Moravskoslezské inovační centrum pak mají začínající podnikatelé možnost hledat cestu od prvního nápadu až k zahraniční expanzi.

Nejčtenější

Kdy jsou volby 2026: termín komunálních i senátních voleb a co vědět

Volby do třetiny Senátu proběhnout druhý a třetí víkend v říjnu 2026.

Česko se chystá na komunální a senátní volby. Hlasování začne v pátek 9. října ve 14 hodin a skončí v sobotu 10. října ve 14 hodin. Voliči vyberou nové zastupitele své obce a ve třetině země si také...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

V zoo se narodila mláďata největších štírů světa, matka je nosí na zádech jako batoh

Veleštír císařský

Návštěvníci ostravské zoo mají jedinečnou příležitost spatřit vzácná mláďata veleštíra císařského, jednoho z největších druhu štírů na světě. Samice je nosí na zádech v Pavilonu evoluce, kde si navíc...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově

ilustrační snímek

Ostravský pivovar Ostravar v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců...

Na seniora zaútočil býk, muž utrpěl rozsáhlé poranění hrudníku

Na Frýdecko-Místecku napadl v neděli v podvečer třiasedmdesátiletého muže býk a...

Vážná nehoda se odehrála v obci Řepiště na Frýdecko-Místecku, kde třiasedmdesátiletého muže napadl a těžce zranil býk. Senior utrpěl rozsáhlé poranění hrudníku a četné oděrky. Záchranáři ho na místě...

12. října 2026

Z Ostravy do celého světa: Helma Talee pomáhá korigovat hlavičky miminkům

Ve spolupráci
MSIC je dlouhodobým partnerem startupů, scaleupů i malých a středních podniků....

Digitální technologie umožňují vyrábět zdravotnické pomůcky na míru a nahrazují některé tradiční postupy méně zatěžujícími metodami. Výrobky ostravské firmy Invent Medical dnes pomáhají při léčbě...

12. října 2026  9:46

Hlučín získal 640 milionů na obnovu jezera. Vzniknou parkoviště i cyklostezky

Hlučínské jezero Štěrkovna v roce 2022.

Hlučínské jezero se dočká rozsáhlé proměny infrastruktury i okolní přírody. Městu se po jednáních s ministerstvy podařilo zajistit zhruba 640 milionů korun na druhou etapu revitalizace, která pokryje...

12. října 2026  8:16

Škoda Vagonka propustí desítky lidí, hromadné odchody ale firma odmítá

V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků,...

V ostravské společnosti Škoda Vagonka přijdou desítky lidí o práci, firma však odmítá hromadné propouštění a situaci označuje za optimalizaci kapacit. Výkyvy v zakázkách a nadcházející slabší období...

12. října 2026  6:32

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  22:06

Příští týden chci mít o koalici jasno, snad nás neobejdou, věří Vereš z vítězného ANO

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richard Vereš ve volebním štábu vyhlíží...

Očekával lepší výsledek. Ale nakonec je ostravský lídr hnutí ANO Richard Vereš rád za jednoznačné vítězství a věří, že povolební vyjednávání rychle skončí potvrzením vůdčí role hnutí.

11. října 2026  16:56

Volby v Moravskoslezském kraji: obří množství neplatných hlasů i rekordy

ilustrační snímek

Letošní komunální volby přinesly v Moravskoslezském kraji rekordy i neobvyklé výsledky. V Pazderně na Frýdecko-Místecku byla zhruba třetina hlasů neplatných, ačkoliv tam kandidovalo jen jedno hnutí....

11. října 2026  14:10

Rychlotrať může pomoci k nové cyklotrase. Stezka by vedla od Ostravy k Hranicím

ilustrační snímek

Když už se má stavět, tak ať nám aspoň trochu pomůže. Zástupci obcí ležících na plánované trati vysokorychlostní železnice (VRT) chtějí využít stavby pro vznik nové cyklotrasy vedoucí od Ostravy až k...

11. října 2026  7:07

ANO v Ostravě zvítězilo, ale oslabilo. Z magistrátu vypadli Piráti, SPD a komunisté

Lídr ostravské kandidátky hnutí ANO Richar Vereš ve volebním štábu.

Možné je v povolebním vyjednávání v Ostravě snad všechno. Hnutí ANO sice zvítězilo, ale ne s takovou převahou jako v minulosti. Skutečnými vítězi tak jsou Starostové pro Ostravu, kteří si výrazně...

10. října 2026  19:21,  aktualizováno  11. 10. 5:08

Komunální volby 2026 ve Frýdku-Místku vyhrálo hnutí Naše Město. Získalo přes třetinu hlasů

Výsledky komunálních voleb 2026 ve Frýdku-Místku

V komunálních volbách ve Frýdku-Místku se ziskem přes 40 procent hlasů zvítězilo hnutí Naše Město F-M. Na druhé místo voliči s téměř 17 procenty hlasů vynesli hnutí ANO 2011. Volební hranici...

11. října 2026  1:43

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Komunální volby 2026 v Opavě vyhrálo hnutí ANO. Získalo přes třetinu hlasů

Výsledky komunální voleb 2026 v Opavě

V komunálních volbách v Opavě se ziskem přes 37 procent hlasů zvítězilo hnutí ANO 2011. Na druhé místo voliči s více než 28 procenty hlasů vynesli hnutí OK Změnu pro Opavu. Volební hranici překonala...

11. října 2026  1:36

Výsledky voleb do Senátu: První kolo v kraji vyhráli Brzyszkowská, Pešatová a Šimetka

Vítězové 1. kola v senátních obvodech v Moravskoslezském kraji (zleva): Lenka...

Dvojí obhajoba, v jednom případě zcela nová dvojice. Na Karvinsku, Frýdecko-Místecku i Ostravsku je sečteno. Ve všech třech obvodech Moravskoslezského kraje se uskuteční druhé kolo senátních voleb.

10. října 2026  20:36,  aktualizováno  23:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.