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Děti zůstávaly na zastávkách, protože autobus nepřijel. Kraj už výpadky vyřešil

Martin Pjentak
  15:47

Autobus dopravce Z-Group bus. | foto: Z Group bus

Nekončící výpadky autobusových spojů na Novojičínsku i v dalších částech kraje, které začaly letos v létě, už by měly být minulostí. Část linek nově obsluhuje jiný dopravce. Společnost Z-Group, která je zajišťovala dosud, zdůvodnila nevypravené spoje nedostatkem řidičů. Za způsobené problémy jí již kraj uložil sankce přesahující dva miliony korun.

„Nedávno se mi stalo, že jsem chtěl jet v sobotu po šesté hodině večer autobusem z Frenštátu do Kopřivnice. Spoj ale nepřijel, na zastávce tak zůstalo asi patnáct naštvaných lidí, kteří museli hledat jiný způsob, jak se z Frenštátu dostat,“ popsal Petr Čaník z Kopřivnice jednu ze situací, se kterými se v posledních měsících cestující na Novojičínsku setkávali. Právě Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm a jejich okolí byly výpadky postiženy nejvíce.

„Nejenže jsme v tomto ohledu řešili časté stížnosti obyvatel, ale mnoho z nás to poznalo na vlastní kůži, když nám děti zůstaly na zastávkách a my jsme pro ně museli autem,“ řekl také kopřivnický místostarosta Stanislav Šimíček.

Jen od ledna do srpna nevypravila v Moravskoslezském kraji společnost Z-Group Bus sedm set spojů. „Týkalo se to nejen východní části Novojičínska, ale i dalších oblastí, které dopravce provozoval, Opavska a Vítkovska,“ přiblížila mluvčí krajského koordinátora veřejné dopravy KODIS Lucie Drahošová.

Situace vyvrcholila v létě, kdy za jediný týden nevyjelo přes 160 spojů. „Došlo k mimořádné provozní situaci, kdy jsme kvůli náhlému souběhu personálních výpadků nebyli schopni vypravit několik desítek autobusových spojů,“ sdělil tehdy mluvčí Z-Group bus Miroslav Slaný. Řidiče tak museli operativně nahrazovat dispečeři a další pracovníci s potřebným řidičským opatřením, společnost udělala i několik náborů, ale výpadky spojů trvaly nadále během podzimu.

Na Novojičínsku tento týden nevyjelo přes 160 spojů, dopravci chyběli řidiči

Problémy musela společnost nakonec řešit společně s krajem, který je zadavatelem veřejné dopravy. „Žádali jsme kraj o pomoc prostřednictvím výluk a podobně. A již delší dobu jsme se snažili některé turnusy předat jinému dopravci,“ uvedl Slaný s tím, že v říjnu už k žádným větším výpadkům nedocházelo.

V oblasti Novojičínska podle jeho slov řeší společnost dlouhodobě poměrně náročné provozní podmínky. „A to jak z hlediska organizace dopravy, tak personálního zajištění, přičemž nejsme tvůrci jízdních řádů. Na základě podnětů cestujících a s ohledem na efektivitu a spolehlivost dopravní obslužnosti jsme proto také již před delší dobou iniciovali jednání o optimalizaci některých spojů a o možnosti předání části provozních výkonů jinému dopravci. Konkrétně se jednalo přibližně o pět turnusů,“ objasnil Slaný s tím, že v rámci jednání se však nepodařilo najít dopravce, který by byl schopen a současně ochoten převzít všechny navrhované výkony.

„Nakonec došlo k dohodě o převzetí jednoho turnusu společností Transdev. Následně tedy došlo k úpravě linek a samotných spojů, což mělo vliv rovněž na úpravu turnusů,“ dodal Slaný.

„Na základě vyhodnocení provozní situace jsme již část výkonů od 11. října převedli na jiného dopravce, aby byly dopady na cestující co nejmenší. Další změny v organizaci dopravy jsou připravovány k celostátní změně jízdních řádů od letošního prosince,“ informovala mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Změna se týká 26 spojů

O jaké změny jde, upřesnila Lucie Drahošová: „Jedná se o 18 spojů do oblasti Frýdecko-Místecka a osm spojů do oblasti Bílovecka. Jde čistě o změnu dopravce. K žádnému omezení ani časovým úpravám nedošlo, počet spojů je nezměněn.

“ Podle Birklenové se kraj s dosud tak závažnou situací nesetkal. „Výpadky v řádu stovek spojů za měsíc kraj evidoval i v minulosti, nikdy však ne v takové míře a po tak dlouhou dobu, jako tomu bylo na podzim letošního roku,“ uvedla.

Kraj už letos společnosti Z-Group Bus vyměřil sankce v celkové výši 2,18 milionů korun. „Významná část této částky, přibližně 1,5 milionu korun, souvisí právě s provozními problémy evidovanými v průběhu posledních měsíců,“ ozřejmila Birklenová.

Uvedené změny byly přijaty jako trvalé opatření. „V současné době se nepředpokládá návrat k původnímu rozsahu dopravy bez předchozího vyhodnocení personálního a provozního zajištění ze strany dopravce,“ sdělila mluvčí kraje.

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