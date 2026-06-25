Pátrání po primátorovi Karviné Wolfovi policie vyhlásila, protože mu jako obviněnému hrozí vazba, vyplynulo minulý týden z vyjádření vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Dragouna. Důvodem vazby může podle něj být obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky.
Primátorův návrat potvrdil i jeho náměstek Lukáš Raszyk. Wolf podle něj ukončil pobyt v zahraničí ve středu a vrátil se do Česka. „Rád bych však upřesnil, že řádná a dlouhodobě plánovaná dovolená mu trvá až dokonce tohoto týdne. Pan primátor s policií po celou dobu standardně komunikuje a nabízí maximální možnou součinnost. Sám se s ní proaktivně spojil už během své dovolené, hned poté, co se z médií dozvěděl o vyhlášeném celostátním pátrání. Dnes se také osobně na policii dostavil k výslechu a v tuto chvíli odpovídá na všechny dotazy. Nyní vyčkáváme na další informace a oficiální závěry ze strany Policie ČR,“ řekl Raszyk.
Wolf se minulý týden na svém facebookovém profilu podivoval, že po něm pátrání bylo vyhlášeno. Při té příležitosti uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku s rodinou. „Do výkonu své funkce se vrátím v průběhu příštího týdne. Po celou dobu jsem telefonicky dostupný. Překvapila mě informace o vyhlášení celostátního pátrání, zejména s ohledem na skutečnost, že policie byla o mém pobytu na řádné dovolené informována. Nerozumím proto tomu, proč bylo navzdory této informaci celostátní pátrání vyhlášeno,“ napsal tehdy s tím, že jej ani jeho právní nástupce policie nekontaktovala. Postup policie považuje za nestandardní.
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Primátora Karviné hledá policie. Nechápu, jsem na dovolené s rodinou, vzkázal Wolf
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) minulý rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.
Wolf v minulém týdnu prostřednictvím písemného vyjádření odmítl rozhodnutí Etické komise FAČR. „S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ uvedl. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.
Wolf se nechce vzdát ani křesla primátora. V říjnových komunálních volbách se chystá naopak svou funkci obhajovat.