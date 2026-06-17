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Hrabě Blücher v Africe nezbohatl, ale přivezl na raduňský zámek unikátní sbírku

Žaneta Motlová
  10:00
Zámek v Raduni láká návštěvníky na novou zážitkovou trasu Vzpomínky na Afriku. Prostřednictvím unikátních exponátů, obrazových efektů i zvuků je zavede na pětileté africké dobrodružství hraběte Gebharda Blüchera z konce 19. století. Expozice ukazuje výpravu „pravého gentlemana“ od virtuální plavby luxusním parníkem přes dobový jídelníček až po dusné lovecké tábořiště.

Než vyjel, všechno si nakoupil v obchodním domě. Na lodi, jíž do Kapského města cestoval, k obědu podávali zvěřinový koláč, pečené skopové s mátovou omáčkou či pikantní hot pot. A i uprostřed africké divočiny se oblékal do společenských šatů, aby si coby pravý gentleman po lovu ve stanu dopřál whisky a doutník.

Kastelánka zámku v Raduni na Opavsku Markéta Kouřilová vypráví o africkém dobrodružství tamního hraběte Gebharda Blüchera. Ten na sklonku 19. století na jih Afriky vycestoval, aby ulovil lva, ale také aby na kontinentu, kde právě hořela zlatá a diamantová horečka, zbohatl. Zůstal tam pět let. (15. června 2026)
Africké dobrodružství hraběte Gebharda Blüchera z Raduně na Opavsku. Ten na sklonku 19. století na jih Afriky vycestoval, aby ulovil lva, ale také aby na kontinentu, kde právě hořela zlatá a diamantová horečka, zbohatl. Zůstal tam pět let. (15. června 2026)
Africké dobrodružství hraběte Gebharda Blüchera z Raduně na Opavsku. Ten na sklonku 19. století na jih Afriky vycestoval, aby ulovil lva, ale také aby na kontinentu, kde právě hořela zlatá a diamantová horečka, zbohatl. Zůstal tam pět let. (15. června 2026)
Africké dobrodružství hraběte Gebharda Blüchera z Raduně na Opavsku. Ten na sklonku 19. století na jih Afriky vycestoval, aby ulovil lva, ale také aby na kontinentu, kde právě hořela zlatá a diamantová horečka, zbohatl. Zůstal tam pět let. (15. června 2026)
12 fotografií

Na zámku v Raduni ožilo africké dobrodružství tamního hraběte Gebharda Blüchera. Ten na sklonku 19. století na jih Afriky vycestoval, aby ulovil lva, ale také aby na kontinentu, kde právě hořela zlatá a diamantová horečka, zbohatl. Zůstal tam pět let.

Nová trasa Vzpomínky na Afriku spojila unikátní exponáty s obrazovými i zvukovými efekty, díky nimž lidé Blücherovu cestu na vlastní kůži zažijí - od virtuální plavby luxusním parníkem až po horké klima africké krajiny.

„Jak jen popsat naši první výpravu do džungle? Sotva jsme dorazili do cíle, museli jsme vyčistit místo pro tábor. Znamenalo to prosekat podrost, pokácet stromy a odstranit pařezy,“ zní Blücherovy vzpomínky v jedné z místností.

Hrabě totiž o své cestě do Afriky sepsal paměti. „Už druhou nebo třetí noc nás přivítala lví serenáda. Její dojem byl ohromující,“ pokračuje jeho vyprávění.

Atmosféru lovu dokreslují trofeje afrických zvířat včetně lví či zebří kůže, ukázka loveckého tábořiště na zámecké půdě, kde je v létě právě tak dusno a horko jako v Africe, ale i africké umělecké a rituální předměty i řemeslné výrobky.

Sochy zdobil pravými lidskými vlasy

„Máme tu například sochy od afrického kmene Makonde, který své dřevěné masky a sochy zdobil pravými lidskými vlasy,“ ukazuje jeden z unikátů kastelánka Markéta Kouřilová.

S pomocí AI se podařilo také rozpohybovat Blücherovu kresbu jeho africké výpravy.

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Stranou není ani evropská část příběhu, třeba samotná cesta do Afriky. „Všechno od zbraní přes skládací nábytek až po léky Blücher nakoupil v londýnském centru Army & Navy Stores. Tam to i zabalili do cestovních beden a vyslali do cíle,“ líčí kastelánka, které se podařilo dohledat i jídelníček z lodi Tantallon Castle, jíž Blücher v roce 1894 šestnáct dní z Evropy přes Madeiru do Kapského Města cestoval.

Stranou nezůstali ani lidé, s nimiž se hrabě v Africe vídal, jako například koloniální podnikatel Cecil Rhodes či búrský politik Paul Kruger.

„A i když se Blücher stýkal s opravdu top muži té doby a byl v centru všeho dění, zbohatnout se mu nepodařilo,“ dodává kastelánka.

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