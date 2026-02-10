Ostravě se daří žáky z vyloučených lokalit vracet do škol. Pomáhá práce v rodinách

Martin Pjentak
  9:43
Motivovat děti i rodiče, ukázat jim, že škola má smysl, to jsou jedny z cílů dvouapůlletého projektu zaměřeného na prevenci předčasného ukončování základní školní docházky, který nyní realizuje město Ostrava. Navazuje na nedávno ukončenou úspěšnou první etapu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  František Vlček, MAFRA

Nyní jsou do projektu zapojeny tři základní školy a pomoci má dohromady 230 dětem.

Ostrava patří i kvůli množství sociálně vyloučených lokalit k městům, kde je podíl dětí končících předčasně povinnou školní docházku poměrně vysoký. Podle dat Agentury pro sociální začleňování to ve školním roce 2023/2024 bylo 6,49 procenta. Pro srovnání – například v Opavě to bylo jen 1,58 procenta.

„U lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách platí, že s největší pravděpodobností dosáhnou nanejvýš základního vzdělání, budou těžko shánět práci a velmi pravděpodobně budou žít v chudobě,“ upozorňuje ve své zprávě Agentura pro sociální začleňování.

Vzdělání pro děti ze „složitého“ prostředí. Radnice v Bílině zakládá učiliště

„Projekt reaguje na komplexní vzdělávací a sociální potřeby žáků ze znevýhodněného prostředí, kteří bez této specifické podpory čelí vysokému riziku školního neúspěchu a předčasného odchodu ze vzdělávání. Kvalitní vzdělání umožňuje dětem z různých prostředí překonat počáteční nevýhodu, získat lepší pracovní uplatnění a aktivně se začlenit do společnosti,“ objasnila cíle projektu náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Výrazně pomáhá práce přímo v rodinách

Pilotní etapa se uskutečnila v letech 2023 až 2025. Základem bylo na zapojených školách identifikovat ohrožené děti a začít individuálně pracovat nejen s nimi, ale i s jejich rodinami.

„Díky terénní práci přímo v rodinách se podařilo u většiny zapojených žáků zlepšit docházku, snížit riziko jejího předčasného ukončení a posílit rodičovské kompetence,“ přiblížila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Jednou ze zapojených škol jak v pilotní, tak i současné etapě je ZŠ Gen. Janka v Mariánských Horách. „Pro nás je hlavním přínosem, že z projektu je placena práce terénního pracovníka, jehož úkolem je identifikovat děti z nejslabšího socio-ekonomického prostředí a pracovat nejen s nimi, ale i s jejich rodinami,“ uvedl ředitel školy Martin Kolář.

Terénní pracovník má na starosti zhruba tři desítky žáků a snaží se u nich zejména zlepšit přístup ke vzdělávání. „Důležitá je práce s rodinami, které mají ke škole často defenzivní přístup. Ten se v mnoha případech podařilo změnit, vysvětlit rodičům přínosy a smysl vzdělávání natolik, že se následně začali sami aktivně na přípravě dětí podílet,“ sdělil Kolář.

Analýza řeší šance sociálně vyloučených, koncept má pomoci dětem i dospělým

Z dalších aktivit vyzdvihl besedy se známými osobnostmi, které samy také pocházejí ze znevýhodněného prostředí. „Dětem to přináší pozitivní vzory, s nimiž se můžou ztotožnit. Vidí, že někdo slavný to měl také těžké, a přesto se dokázal vypracovat k úspěchu,“ dodal.

Do projektu je zapojeno i ostravské Rodinné a komunitní centrum Chaloupka. „Pomáháme s doučováním dětí nebo děláme i vzdělávací výlety a exkurze, aby viděly, že se dá vzdělávání spojit i se zábavou,“ informovala ředitelka centra Tereza Matysíková.

Také ona vyzdvihuje potřebu práce s rodinami. „Aby děti měly doma podnětné prostředí, musí mít jejich rodiče vyřešenou vlastní nepříznivou situaci, například finanční, bytovou nebo i psychickou,“ podotkla.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Druhé patro ubytovny města Štětí je vyhrazeno pro rodiny s dětmi. V přízemí a...

Motivovat děti i rodiče, ukázat jim, že škola má smysl, to jsou jedny z cílů dvouapůlletého projektu zaměřeného na prevenci předčasného ukončování základní školní docházky, který nyní realizuje město...

