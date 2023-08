Podpora nadaných dětí v kraji roste. Školy se učí, jak takové žáky rozpoznat

„Bráníme odlivu mozků“ „Poznat nadaného žáka není snadné,“ říká šéfka Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement Jana Škrabánková, která se práci s touto cílovou skupinou věnuje dlouhodobě. Nadaný žák tedy nemusí být takzvaný jedničkář?

Singapurská vědkyně Maureen Neihart popsala typologii nadaných. A pouze jediný typ, úspěšně nadaný, splňuje klasickou představu jedničkáře. Přitom jedničky jsou u nich důsledkem toho, že je něco zajímá, ne touhy po jedničkách. A jiné typy?

Existuje i typ nadaných žáků, kteří své nadání záměrně skrývají. Například proto, že jim vzdělávací systém nevyhovuje a nenaplňuje jejich očekávání. Co je pro nadané důležité?

Existuje mýtus, že nadaní vlastně moc nepotřebují, pro ně je ale klíčové, aby mu učitel řekl: „Opravdu se ti to povedlo“, aby mu dal najevo respekt a chválil jej více než ostatní. Funguje to neskutečně. Co podpora nadaných přináší?

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že když je včas zachytíme a věnujeme se jim, neodcházejí tak často za kariérou jinam. Nehrozí tedy takzvaný odliv mozků.