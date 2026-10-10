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V zoo se narodila mláďata největších štírů světa, matka je nosí na zádech jako batoh

Dalibor Maňas
  5:54

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Veleštír císařský | foto: Zoo Ostrava

Návštěvníci ostravské zoo mají jedinečnou příležitost spatřit vzácná mláďata veleštíra císařského, jednoho z největších druhu štírů na světě. Samice je nosí na zádech v Pavilonu evoluce, kde si navíc lidé mohou sami vyzkoušet speciální UV lampu, pod kterou tito obří pavoukovci modrozeleně světélkují. Mláďata však v expozici pobudou jen zhruba dva až tři týdny, než se přesunou do zázemí.

Veleštíry císařské najdou návštěvníci ostravské zoo v Pavilonu evoluce. V jednom z terárií žije několik dospělých jedinců, kteří dorůstají velikosti okolo dvaceti cm.

„Jedna ze samic na sobě aktuálně nosí mláďata. Jsou výrazně světlejší než dospělci a zatím nemají pevnou schránku,“ upozornila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Matka mláďata nosí do „prvního svlečení“, pak se jim začne tvořit pevná schránka a péči matky už nevyžadují. „Tento proces trvá 2 až 3 týdny. To je také doba, po kterou mohou lidé mláďata v pavilonu vidět, poté je chovatelé přestěhují do zázemí, kde budou postupně dorůstat,“ dodala mluvčí.

Veleštír císařský
Veleštír císařský pod UV světlem
Mláďata veleštíra císařského se samicí
Mláďata veleštíra císařského
4 fotografie

Veleštír císařský obývá tropické pralesy i savany západní Afriky. „Žijí v koloniích a zatím nepatří k ohroženým druhům. Kromě mnoha pozoruhodností mají i jednu zvláštnost. Když na ně posvítíme ultrafialovou lampou, rozzáří se,“ poznamenala Nováková.

Jejich vnější kostra totiž pohlcuje dopadající UV záření a pak fluoreskuje. „Detaily fluorescence štírů nejsou příliš objasněny,“ uvedla mluvčí, podle které veleštír vysílá varování ostatním predátorům a zároveň láká potenciální kořist. „Zachycené ultrafialové záření převádí na modrozelené světlo a díky tomu vidí i pro člověka v úplné tmě.“

Rozsvícení štíři

Návštěvníci Zoo Ostrava si tento jev mohou sami u expozice s veleštíry v Pavilonu evoluce vyzkoušet.

„Kromě zeleně světélkujících dospělých jedinců nyní uvidí i samici, která na sobě nosí světle zbarvená mláďata, zatím s měkkou vnější kostrou,“ připomněla mluvčí.

OBRAZEM: Štírů se nebojte, jed používají jen k lovu. K vidění v Zoo Praha

Mláďata štírů se rodí po devíti měsících vývoje v těle matky. „Po narození vylezou na matčina záda, kde zůstávají až do prvního svlékání. V tomto období také nepřijímají potravu. Poté, co se jim vytvoří tuhý krunýř a funkční jedový osten, tělo matky opouštějí,“ řekl Nováková.

Mláďata veleštírů lze v Zoo Ostrava vidět až třikrát do roka. „Odrostlá mláďata jsou poskytována do jiných zoologických zahrad,“ uvedla.

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