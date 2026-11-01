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Kamenná hutní pec získá původní podobu, jiná už na Moravě a ve Slezsku není

Žaneta Motlová
  16:27
Obnova dřevouhelné vysoké pece na Drakově v roce 2026.

Obnova dřevouhelné vysoké pece na Drakově v roce 2026. | foto: NPÚ, Michal Zezula

Vizualizace dřevouhelné vysoké pece z 19. století.
Vizualizace dřevouhelné vysoké pece z 19. století.
Obnova dřevouhelné vysoké pece na Drakově v roce 2025.
Obnova dřevouhelné vysoké pece na Drakově v roce 2025.
12 fotografií
Vznikla počátkem 19. století, železo se v ní tavilo jen několik dekád a pak dlouhou dobu chátrala. Cennou technickou památku teď odborníci kompletně obnovují a konzervují. Dřevouhelná vysoká pec u Heřmanovic na Bruntálsku je totiž jediným pozůstatkem rané železářské výroby na severu Moravy a Slezska.

„Obec Heřmanovice dostala železářskou dřevouhelnou pec Drakov darem v roce 2006 již ve špatném stavu,“ říká o peci, vzniklé v údolí Černé Opavy se souhlasem vratislavského biskupství v roce 1807, místostarosta Heřmanovic Hynek Sekanina.

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Tehdy se torzo vysoké pece téměř rozpadalo a na jeho vršku rostly i stromy. Aby zkáza nepokračovala, nechala ji obec v roce 2008 zajistit. „Z vrcholu jsme odstranili vysoké smrky a další náletovou zeleň. Staticky ji podchytilo podezdění kamenivem z lomu přímo z Heřmanovic. Dozdívka ji možná zachránila před zhroucením,“ řekl Sekanina.

Vizualizace dřevouhelné vysoké pece z 19. století.
Vizualizace dřevouhelné vysoké pece z 19. století.
Obnova dřevouhelné vysoké pece na Drakově v roce 2026.
Obnova dřevouhelné vysoké pece na Drakově v roce 2025.
12 fotografií

V roce 2023 pak vznikl projekt kompletní záchrany. První dvě etapy jsou hotové, třetí vrcholí. „Počítáme s pokračováním obnovy minimálně do stavu obnovy vnějšího pláště, vnitřní části pece, navážecího můstku na plnění pece z přilehlého svahu i s konstrukcí vodního kola, které zajišťovalo mechanickou energii pro obsluhu pece,“ doplnil místostarosta.

Obecní pokladnu práce zatím stály přes tři miliony korun, více než dvojnásobkem k nim přispěla krajská dotace.

Podle odborníků je pec ojedinělým pozůstatkem minulosti. „Je nejen jediným dochovaným daným typem na území Moravskoslezského kraje, ale zejména dokladem technologického vývoje, který předcházel vysokým pecím v Dolní oblasti Vítkovice,“ uvedl Miloš Matěj, vedoucí Metodického centra průmyslového dědictví Národního památkového ústavu.

Dřevouhelná vysoká pec Drakov leží v údolí říčky Černé Opavy, v lesích nad osadou Drakov.

Dřevouhelná vysoká pec Drakov leží v údolí říčky Černé Opavy, v lesích nad osadou Drakov.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Pozůstatky pece jsou staticky zajištěné, stavbaři zpevnili její základy a dozdívají plášť. Zdivo doplňují tradičním způsobem původním materiálem. Pracují i na odvodnění, terénních úpravách a zajistili přilehlou lesní cestu opěrnou zdí.

Podle šéfa ostravských památkářů Michala Zezuly je záchrana asi v polovině. „Věříme v zajištění financí i na zbývající část obnovy,“ doufá Zezula. Vše doprovází i archeologický výzkum mapující celý železářský areál, jehož součástí byl i vodní náhon či zkujňovací hamr.

Takzvaná Lorenzova huť v lokalitě fungovala do poloviny 19. století.

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