„Obec Heřmanovice dostala železářskou dřevouhelnou pec Drakov darem v roce 2006 již ve špatném stavu,“ říká o peci, vzniklé v údolí Černé Opavy se souhlasem vratislavského biskupství v roce 1807, místostarosta Heřmanovic Hynek Sekanina.
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Tehdy se torzo vysoké pece téměř rozpadalo a na jeho vršku rostly i stromy. Aby zkáza nepokračovala, nechala ji obec v roce 2008 zajistit. „Z vrcholu jsme odstranili vysoké smrky a další náletovou zeleň. Staticky ji podchytilo podezdění kamenivem z lomu přímo z Heřmanovic. Dozdívka ji možná zachránila před zhroucením,“ řekl Sekanina.
V roce 2023 pak vznikl projekt kompletní záchrany. První dvě etapy jsou hotové, třetí vrcholí. „Počítáme s pokračováním obnovy minimálně do stavu obnovy vnějšího pláště, vnitřní části pece, navážecího můstku na plnění pece z přilehlého svahu i s konstrukcí vodního kola, které zajišťovalo mechanickou energii pro obsluhu pece,“ doplnil místostarosta.
Obecní pokladnu práce zatím stály přes tři miliony korun, více než dvojnásobkem k nim přispěla krajská dotace.
Podle odborníků je pec ojedinělým pozůstatkem minulosti. „Je nejen jediným dochovaným daným typem na území Moravskoslezského kraje, ale zejména dokladem technologického vývoje, který předcházel vysokým pecím v Dolní oblasti Vítkovice,“ uvedl Miloš Matěj, vedoucí Metodického centra průmyslového dědictví Národního památkového ústavu.
Dřevouhelná vysoká pec Drakov leží v údolí říčky Černé Opavy, v lesích nad osadou Drakov.
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Pozůstatky pece jsou staticky zajištěné, stavbaři zpevnili její základy a dozdívají plášť. Zdivo doplňují tradičním způsobem původním materiálem. Pracují i na odvodnění, terénních úpravách a zajistili přilehlou lesní cestu opěrnou zdí.
Podle šéfa ostravských památkářů Michala Zezuly je záchrana asi v polovině. „Věříme v zajištění financí i na zbývající část obnovy,“ doufá Zezula. Vše doprovází i archeologický výzkum mapující celý železářský areál, jehož součástí byl i vodní náhon či zkujňovací hamr.
Takzvaná Lorenzova huť v lokalitě fungovala do poloviny 19. století.