Začalo vyvlastňování pozemků pro přehradu Nové Heřminovy

Autor: ,
  13:55aktualizováno  14:07
V souvislosti s dlouho odkládanou stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na podnět státního podniku Povodí Odry, informovala v úterý jeho mluvčí Šárka Vlčková. O vyvlastnění pozemků by mohlo být rozhodnuto nejpozději v lednu příštího roku. Zahájení stavby je naplánované na podzim roku 2027.
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy | foto: Povodí Odry

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
8 fotografií

Městský úřad v Bruntálu zahájil rozhodující fázi vyvlastňovacích řízení u posledních pozemků potřebných pro výstavbu přehrady v Nových Heřminovech po lednovém potvrzení územního rozhodnutí a uplynutí lhůt pro dobrovolný prodej zbývajících parcel. Státní podnik Povodí Odry se k vyvlastnění rozhodl u necelých dvou procent ploch potřebných pro stavbu přehrady.

„V rámci majetkoprávního vypořádání probíhá aktivně jedno vyvlastňovací řízení. Další dvě vyvlastňovací řízení jsou sice zahájena, ale probíhá u nich souběžně alternativní řešení, pokud se podaří s vlastníky dohodnout, majetkoprávní vypořádání proběhne jinou cestou než vyvlastněním, což preferujeme,“ uvedla mluvčí. Dodala, že podrobnosti k řízením nemůže poskytnout.

Kvůli přehradě Nové Heřminovy začneme vyvlastňovat, oznámil ministr Výborný

Vyvlastnění by mělo podle odhadů úřadů skončit do roka, aby nebyl ohrožen plánovaný start stavby v říjnu 2027. Pro dotčené vlastníky to znamená definitivní stanovení výše finančních náhrad, o kterých ve správním řízení rozhodne nezávislý úřad.

O stavbě stát rozhodl už v roce 2008

Podle Vlčkové ještě nejsou vypořádány pozemky obce Nové Heřminovy. Povodí s ní stále jedná o nejvhodnějším řešení trvalých záborů pozemků potřebných pro stavbu. „Se státními organizacemi máme trvalé zábory vyřešené. Pozemky jsou už převedené nebo máme uzavřeny budoucí smlouvy, případně aktuálně převod probíhá,“ uvedla.

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
Vizualizace přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku
8 fotografií

Náklady na stavbu přehrady se pohybují okolo čtyř miliard korun. Dalších sedm miliard budou stát související projekty jako přeložka silnice či protipovodňová opatření na řece Opavě až ke Krnovu. Vše by mělo být dokončeno v roce 2033 společně s hlavní přehradou.

Přehrada na řece Opavě má ochránit před povodněmi například Zátor, Opavu či Krnov. První projekt na přehradu vznikl v roce 1923. Intenzivně se o ní hovoří od ničivých povodní v roce 1997.

O stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dřív odklady označil za chybu státu. Úřady podle něj mohly rozhodovat rychleji. Stát podle něj selhal i v tom, že vytvořil prostředí, ve kterém se aktivisté a případně i předchozí představitelé obce Nové Heřminovy mohli odvolávat a stavbu oddalovat. Uvedl také, že podle analýzy předloňských povodní by přehrada výrazně zmírnila následky. V Krnově by v době kulminace hladiny byl průtok okolo 60 procent nižší, v Opavě okolo 30 procent.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

Opava začíná bourat Slezanku. Podívejte se dovnitř naposledy před demolicí

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

V Opavě odstartovala jedna z nejvýznamnějších proměn historického centra města za posledních několik desetiletí. Zástupci radnice dnes předali někdejší obchodní dům Slezanka lemující jižní část...

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

Začalo vyvlastňování pozemků pro přehradu Nové Heřminovy

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy

V souvislosti s dlouho odkládanou stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na...

17. února 2026  13:55,  aktualizováno  14:07

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo....

17. února 2026  12:58

Hasiči odstraňují z přehrady dřevo přinesené povodní, nasadili pásové rypadlo

Vodohospodáři na severní Moravě stále řeší následky povodně z roku 2024, která...

Vodohospodáři na severní Moravě ještě stále řeší následky povodně z roku 2024. Ta do vodního díla Těrlicko přinesla značné množství dřevní hmoty. Rozsáhlý zásah zaměřený na odstranění tohoto...

17. února 2026  11:33

Žen mezi bezdomovci hrozivě přibývá, varuje Armáda spásy. Stydí se víc než muži

V nevyužívaném nádražním objektu v Českém Těšíně žije i 45letá bezdomovkyně

Mezi bezdomovci v Moravskoslezském kraji je stále více žen. Uvádí to ve své bilanci loňského roku Armáda spásy. Zatímco dříve byl jejich podíl mezi lidmi bez domova kolem jedné desetiny, dnes už jich...

17. února 2026  5:51

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Přišel v říjnu, odkoučoval jedenáct ligových zápasů, jeden v domácím poháru a odešel. Tomáš Galásek už není trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Vedení klubu ho odvolalo po nedělní porážce v Liberci...

16. února 2026  16:53

Ukradl čokolády za deset tisíc. Prodal bych je a synovi koupil dárek, tvrdil zloděj

Lup v kufru: 72 čokolád Lindt. (16. února 2026)

Více než sedmdesát ukradených čokolád chtěl prodat a za utržené peníze údajně nakoupit dárky pro syna. Jenže když se v Krnově zloděj s lupem tahal v kufru, neunikl pozornosti ochranky, která ho pak...

16. února 2026  16:50

Kyberšmejdi škodili více a nebezpečněji. Používejte selský rozum, radí policie

Dva a půl týdne od začátku kybernetického útoku jsou veřejnosti k dispozici...

Boj, který nikdy nekončí. Moravskoslezská policie v loňském roce řešila více útoků takzvaných kyberšmejdů, kteří způsobili i vyšší škody. Krajský policejní šéf Tomáš Kužel sice připustil, že...

16. února 2026  13:05

České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

ČD obnovuje spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek

V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík Českých drah, národní dopravce ale snižuje frekvenci spojů. Místo třikrát týdně tam a zpět trasu...

16. února 2026  11:11

Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

Karvinský záložník Pavel Kačor se raduje z gólu proti Slavii.

Na polovině hřiště obral o míč Tomáše Chorého, namířil si to přímo k bráně a před pokutovým územím vystřelil přesně k levé tyči. Góóól! Karvinský odchovanec Pavel Kačor ve svém devátém prvoligovém...

15. února 2026  21:12

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

15. února 2026  14:17

Házenkáři Karviné i přes oslabení získali dvoubrankový náskok v Evropském poháru

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Byť jejich tým připomíná lazaret, házenkáři Baníku Karviná vstoupili do osmifinále Evropského poháru vítězně. Doma v sobotu porazili Balatonfüredi 30:28 (13:12). Odveta v Maďarsku je na programu 22....

15. února 2026  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.