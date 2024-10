Už nás kopírovali i Číňani, vyprávějí tvůrci vystřihovánek z Frýdku-Místku

Papírové modely skládali Zdeněk a Simona Čechalovi už mnoho let, když je jednou napadlo zkonstruovat vlastní vystřihovánku, a to rodinnou chatu v Kunčicích pod Ondřejníkem. „Protože se to povedlo, rozhodli jsme se zkusit další model, rekonstrukci zaniklého hradu v Čeladné, který jsme již nabídli do prodeje, a měl úspěch, takže jsme v tom pokračovali dále,“ popisuje vznik firmy Z-Art Models Simona Čechalová. Od té doby už pod jejich rukama vzniklo okolo osmdesáti vystřihovánek, některé se dočkaly i opakovaných vydání.

„Naším hlavním těžištěm jsou hrady a kostelíky. A tím, že jsme tady z Beskyd, děláme většinu modelů ze severní Moravy a Slezska,“ přibližuje Čechalová. Neomezují se však jen na tento region, připravili už i několik modelů slovenských hradů či památek z Čech.

Za rok vyrobí okolo pěti autorských vystřihovánek. „Předchází tomu příprava, která trvá několik týdnů, při níž čerpáme z archivů, dokumentů, různé literatury nebo i z katastrálních map,“ nastiňuje Zdeněk Čechal.

Správce zámku je chtěl za model žalovat

Někdy si model objedná majitel či správce dané památky. „To nám pak rovnou dodají většinu podkladů. Objednali si u nás model svého kláštera třeba i benediktinští mniši z Rajhradu. Chtěli každý detail přesně, poslali nám třeba i fotografie. Když si pak jeden z nich pro hotový model přijel, ukazoval nám okno, kde bydlí,“ vzpomíná Čechal.

Pochvaluje si například i spolupráci s místním Muzeem Beskyd. Jako model už dělali jeho sídlo, frýdecký zámek či zaniklý hrádek Štandl u Místku. „Ti nám vždy poskytli spoustu potřebných materiálů,“ říká Čechalová. „Většinou na těch památkách mají radost, že to děláme, ale byla jedna výjimka, kdy nám vyhrožovali soudem, že děláme model jejich zámku. Nakonec jsme zjistili, že by neměli šanci,“ podotýká její manžel.

Poté, co jsou všechny podklady připravené, vzniká v počítači 3D bílý model. „Teprve na něj pak dáváme textury. Potom to slepíme, opravujeme přitom chyby. Když je model hotový, připravím doprovodné texty a návod a můžeme to poslat do tiskárny,“ vysvětluje Čechalová.

Na Oravském hradu pracovali tři čtvrtě roku

Čím složitější je model, tím delší je i příprava jeho výroby. „Nejdéle nám trval Oravský hrad, na kterém jsme dělali asi tři čtvrtě roku,“ objasňuje Zdeněk Čechal. Kromě Oravského hradu patří k nejsložitějším modelům z jejich produkce zámek v Hradci nad Moravicí a zámek ve Frýdlantu nebo hrad Velhartice. Tyto hrady mají okolo pěti set dílků, kostely tak okolo sto dvaceti.

Náklad jednoho modelu je okolo tisíce až patnácti set kusů. Prodávají se nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Polsku, což je vystřihovánková velmoc. „Pak zásobujeme i e-shopy v Německu nebo ve Španělsku,“ podotýká Čechal.

„Nejdále, kam jsme zasílali modely, byla jižní Korea, Brazílie a Amerika, to nás překvapilo,“ doplnila Čechalová.

Kromě architektury dělají občas i vystřihovánky automobilů a další techniky. „Náš model tahače se dokonce objevil někde na eBay. Okopíroval to někdo z Číny, museli jsme to řešit s eBay, aby ten prodej zastavili. Na jednu stranu to bylo náročné, na druhou to tak trochu potěšilo,“ vypráví Čechal.

Ve stínu legendy Richarda Vyškovského

Největší slávu dal v Česku papírovým modelům jejich dlouholetý tvůrce Richard Vyškovský. Jeho vystřihovánky vycházely v časopise ABC od konce šedesátých let. „Dodnes všichni porovnávají modely s jeho tvorbou a musím říct, že je těžké se tomu vyrovnat,“ uvedla Čechalová. „Chceme třeba dělat dřevěný kostel v Sedlištích, který kdysi dělal i pan Vyškovský, ale trochu máme obavy z toho srovnávání.“

S kdysi velkou popularitou vystřihovánek souvisí i věk typického zákazníka, jímž je člověk nad 30 let, který požaduje složitější modely. „Pořád ale přemýšlím i o tom, že bychom dělali i lehčí modely pro děti z menšího počtu dílků. Už teď pro ně máme kaktusy a hmyz,“ říká Čechalová.

Vystřihovánky z produkce Z-Artu bývají pravidelně k vidění i na různých modelářských výstavách po celém Česku. „A v Hukvaldech je i stálá výstava Země hradů, která je celá věnovaná papírovým modelům, a tam jsou fakt krásné věci. Jsou tam i naše, ale jsou tam i takové, co si modeláři vyrobí sami v jediném kusu, vypiplané do posledního detailu,“ uzavírá Čechalová.