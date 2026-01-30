Nošení dětí i výroba ponožek. Muzejníci připravili pestrou nabídku výstav

Martin Pjentak
  6:57
Kulaté výročí Otce národa, nová expozice věnovaná opavské rodačce Joy Adamsonové, velká výstava horské fotografie, ale i témata z běžného života jako nošení dětí nebo tradice výroby zimních ponožek. Na to vše se letos v Moravskoslezském kraji mohou těšit návštěvníci muzeí.
Zuzana Beranová s fotkou Joy Adamsonové na výstavě v Opavě

Zuzana Beranová s fotkou Joy Adamsonové na výstavě v Opavě | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Český historik, politik a spisovatel František Palacký
Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích na Novojičínsku
Příprava nové expozice v rodném domku Františka Palackého v Hodslavicích na...
Jeskyně Šipka patří k turisticky atraktivním místům Štramberku na Novojičínsku....
10 fotografií

Vlez mi na záda je například název výstavy, jež začne v červnu v Ostravském muzeu a která se věnuje tématu nošení dětí.

„Cílem bude ukázat, že nošení dětí je přirozené, historicky i geograficky univerzální a že i dnes má své pevné místo,“ uvedla mluvčí Ostravského muzea Aneta Trojáková.

Pracovníci Ostravského muzea budou letos už potřetí koordinátory celosvětového projektu v mapování městské biodiverzity City Nature Challenge v Ostravě.

Zuzana Beranová s fotkou Joy Adamsonové na výstavě v Opavě
Český historik, politik a spisovatel František Palacký
Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích na Novojičínsku
Příprava nové expozice v rodném domku Františka Palackého v Hodslavicích na Novojičínsku (7. června 2016)
10 fotografií

„Loňský desátý ročník byl pro Ostravu velmi úspěšný. Ze 669 zapojených měst a ze 62 zemí na šesti kontinentech se Ostrava umístila na čtvrtém místě a stala se nejúspěšnějším městem v České republice i v Evropě,“ podotkla Trojáková.

Otec národa

Klíčovou událostí Muzea Novojičínska je Rok Palackého. „Letos si připomínáme sto padesát let od úmrtí Františka Palackého. V lednu se na zámku v Novém Jičíně koná Palackého škola muzejní pro seniory, sedmého února bude Palackého výroční bál na zámku Kunín, v dalších měsících přednášky, literární večery, komentované prohlídky Rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích a další,“ popsal Tomáš Motlíček z Muzea Novojičínska.

Fenomén Palacký. Nahlédněte do nově zařízeného rodného domku Otce národa

V další z poboček, v muzeu Šipka Štramberk, začne v květnu výstava Poklady, které nezmizely, jež představí poslední archeologické nálezy na Novojičínsku.

V příborském Centru tradičních technologií je až do října příštího roku expozice Aby nohy nezábly, která je věnovaná tradiční výrobě vlněných punčoch a ponožek.

Nejstarší muzeum

Odborníci Slezského zemského muzea Opava připravují pro letošek v historické výstavní budově dva velké projekty.

„Výstava Dotknout se hory bude mapovat fotografickou tvorbu známého cestovatele, horolezce, fotografa a publicisty Jiřího Kráčalíka. Doplníme ji poezií, dobovými artefakty, filmovou projekcí a hudbou. Mělo by se jednat o největší výstavu o horské fotografii uspořádanou v tomto roce v České republice,“ vyzdvihl David Váhala, historik ze Slezského zemského muzea.

Druhou velkou výstavou bude prezentace přírodovědných exponátů ze sbírek muzea. „Vzhledem k tomu, že disponujeme exponáty z celého světa, tak se s návštěvníky vydáme Za zvěří pěti světadílů,“ uvedl Váhala.

Zaměstnanci Arboreta Nový Dvůr zpřístupní tamní zámeček, kde je expozice věnovaná osobnosti Quido Riedla a historii tamějšího areálu.

„Dále otevřeme novou expozici o životě a díle opavské rodačky Friederike Victorii Gessner, veřejnosti známé pod jménem Joy Adamson,“ sdělil David Váhala.

Setkala se s vrahem autorky knih o lvici Else. Nebyl na to sám, říká diplomatka

V Národním památníku II. světové války v Hrabyni lidé uvidí prezentaci nových přírůstku do muzejní sbírky nazvanou Předměty z depozitáře. Akvizice z let 2015-2025.

Muzeum Těšínska připravuje v Historické budově v Českém Těšíně výstavu s názvem Ida.

„Bude věnována sto padesátému výročí narození těšínské malířky Idy Münzberg,“ informovala Lenka Bichlerová Ježová z Muzea Těšínska. Od poloviny září tam bude navíc k vidění expozice zaměřená na těšínské brokáty.

V jablunkovském Muzeu trojmezí bude možné již koncem dubna navštívit výstavu věnovanou chladným zbraním. O půl roku později tamtéž přivítá návštěvníky výstava Příroda zimou přikrytá.

Prostor mají i malíři

Několik výstav mají na letošek v programu i pracovníci Muzea v Bruntále. „Na zámku teď máme výstavu fotografa Štěpána Mikulky Hledání divočiny aneb 20 evropských zemí ve fotografii. Od pátého března bude k vidění expozice Od hlíny k nádobě a od šestnáctého května obrazy Pavla Formana Všude dobře,“ popsala Kateřina Kuligová z Muzea v Bruntále.

K vidění bude i dílo slabozrakého malíře Lukáše Černého a na závěr roku výstavy České tištěné bible z 15. až 18. století a Pojďme spolu do Betléma.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Nošení dětí i výroba ponožek. Muzejníci připravili pestrou nabídku výstav

Zuzana Beranová s fotkou Joy Adamsonové na výstavě v Opavě

Kulaté výročí Otce národa, nová expozice věnovaná opavské rodačce Joy Adamsonové, velká výstava horské fotografie, ale i témata z běžného života jako nošení dětí nebo tradice výroby zimních ponožek....

30. ledna 2026  6:57

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Pili jsme tak, že jsme se vyklonili z okna a polkli. Jan Kurial je žijící kronika dolu ČSM

Premium
Jan Kurial je v podstatě živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň tam nastoupil v...

Je živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň na něm Jan Kurial nastoupil v první polovině 60. let, postupně se vypracoval na předsedu odborů a personálního šéfa. Následně profesně provázel Viktora...

29. ledna 2026

Soud zamítl žalobu zastupitele na postup Frýdku-Místku při koupi Českého domu

Frýdek-Místek zrekonstruuje Český dům podle projektu architektů vedených...

Ani ne dvacet minut trvalo jednání okresního soudu, který řešil žalobu někdejšího náměstka primátora Frýdku-Místku Radovana Hořínka (ANO) na město. Dnes již opozičnímu zastupiteli se nelíbil způsob,...

29. ledna 2026  13:02

Bez bolesti i léků. Ostravský přístroj pomáhá v Novém Jičíně řešit inkontinenci

Lukáš Peter z firmy Stimvia a lékař Lubomír Janiš (uprostřed) nad jednou z...

Přístroj, který neinvazivním způsobem účinně pomáhá ženám od problémů s nutkavým močením, začala používat novojičínská nemocnice. Světově jedinečnou technologii přitom vyvinula a vyrábí firma Stimvia...

29. ledna 2026  9:31

S vyčištěním pozemků může pomoci stát, radí Ostravě inspekce. Řízení nezahájí

Pozemky v Colony Ridge na prodej. Cedule s podobnými nápisy jsou všude u cesty....

Stavební pozemky znečištěné nebezpečným odpadem v Ostravě-Hošťálkovicích prověřila Česká inspekce životního prostředí. Protože nezná původce navezeného odpadu, řízení nezahájí. Zástupcům obvodu,...

29. ledna 2026  6:19

Paradoxy odsunu. Po válce z Opavy vysídlili i psychiatrické pacienty, říká historik

Premium
Historik Slezského zemského muzea v Opavě Ondřej Kolář

Statisíce původních obyvatel pryč, noví osídlenci na jejich místo. Před osmdesáti lety se severní Morava a Slezsko proměnily jako nikdy předtím. Poválečnou výměnou obyvatel, ale také dalšími aspekty,...

28. ledna 2026

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, střídá ho Kočí Palkovská

Nová primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská po zvolení. (28. ledna 2026)

Havířov má novou primátorku. Většina zastupitelů na mimořádném jednání odvolala primátora Ondřeje Baránka a do čela poté odhlasovala dosavadní radní Ivetu Kočí Palkovskou. Politik s pozastaveným...

28. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  17:43

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

28. ledna 2026  13:29

Ostravská kriminálka má po letech nevyřešenou vraždu, seniora našli v bytě

Ilustrační snímek

Poprvé po deseti letech nemohou moravskoslezští policisté s uspokojením oznámit, že se v uplynulém roce podařilo vyřešit všechny vraždy. Stále jim totiž zbývá objasnit jeden případ nejzávažnější...

28. ledna 2026  13:11

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI (45-60.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 45 000 - 60 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Van der Poel s van Aertem v Ostravě? Organizátoři musejí nejdřív sehnat peníze

Wout van Aert na zasněžené trati cyklokrosového závodu v Molu, za ním se...

Lednové mistrovství republiky v cyklokrosu v Dolních Vítkovicích byla předzvěst mnohem větších závodů, které by fanoušci mohli vidět v Ostravě. Pokud vše dobře dopadne, elitní cyklokrosaři pojedou...

28. ledna 2026  11:23

Festival Kino na hranici oznámil hlavního hosta, bude jím Iva Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Jedna z největších českých filmových hvězd Iva Janžurová bude hlavním hostem letošního těšínského filmového festivalu Kino na hranici, který se uskuteční od 29. dubna do 3. května.

28. ledna 2026  6:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.