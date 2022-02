Ostrava chce zastavět proluky Zámostí, lidé se snaží zachránit stromy

Lidé doufali, že když zabrání prodeji menší obecní parcely číslo 29/1 v Keltičkově ulici zájemci, který už vlastní i sousední pozemek, zabrání tak stavbě nové cesty. A tím i výstavbě dvou dalších bytových či spíše polyfunkčních domů, které mají postupně vzniknout v místě parčíku v okolí památníku s tankem.

Větší pozemek vedle tanku přes protesty obyvatel prodali už v lednu zastupitelé města za 5,4 milionu jiné společnosti. Ta tam má do pěti let postavit pětipodlažní dům.

„První pozemek koupila firma ze skupiny, jejíž většina dcer byla účelově založena loni. Obrat skupiny za rok 2020 byl minimální. Obáváme se, že cílem je jen přeprodej pozemku s vysokým výnosem,“ nastínila Eva Rašková z petičního výboru. Společně s manželem promluvila i k zastupitelům Slezské Ostravy.

Připomněli, že proti zástavbě byl i odbor životního prostředí. Vysvětlovali, proč si oni ani sousedé nepřejí prodej pozemku nad tankem ani následnou likvidaci vzrostlých stromů a další zeleně okolo bydliště. Ptali se radních obvodu, zda jsou na té transakci zainteresováni.

To starosta obvodu Richard Vereš (ANO) striktně odmítl. Upozornil, že přeprodej pozemků smlouva nedovoluje. A připomněl plánování zástavby proluk v Zámostí ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury.

„Cílem vedení obvodu i města je kdysi zastavěnou oblast znovu dotvořit. Vrátit jí původní kvality, význam a proměnit ji opět v atraktivní lokalitu,“ řekl starosta.

Proti zástavbě se vyslovila bývalá starostka Barbora Jelonková (nezařazená). Vereš řekl, že dřív hlasovala pro zástavbu. „Tehdy ale nebyla řeč o tak vysokých domech,“ oponovala mu zastupitelka.

Koalice přesto prodej doporučila. Místní lidé se teď bojí, že místo do zeleně uvidí za pár let do cizích oken. Mají poslední možnost, jak situaci zvrátit. Prodej pozemku totiž musí schválit ještě zastupitelé města. „Nevzdáme se. Nechceme domy místo stromů,“ řekla Rašková.