náhledy
Ostravský Velký svět techniky od 28. října ovládne interaktivní výstava modelů z kostek LEGO. Její dominantou je obří model Školy čar a kouzel v Bradavicích z filmové série o Harrym Potterovi, zapsaný v České knize rekordů. Nechybí však ani slavná architektura, motorky, Minecraft či Divoký západ.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Bradavice z lega měří 5,5 × 4 metry, jsou 2,6 metru vysoké a váží celou tunu. Autorem modelu je Marek Mencl, vítěz česko-slovenské televizní show Lego Masters z roku 2022.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Mencl stavbou Bradavic strávil zhruba 3 000 hodin, což odpovídá 375 pracovním dnům. Použil na ni milion kostek. Model, stejně jako všechny ostatní na výstavě, není slepený. Pohromadě ho drží jen spoje mezi kostkami.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Ostravská výstava Czech RepuBRICK se dělí do čtyř světů: kouzelnického, architektonického, motoristického a westernového. Všechny její modely jsou postavené celkem ze dvou milionů kostiček LEGO.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Ve Velkém Světě techniky jsou modely, například pražský Tančící dům, k vidění do 30. června příštího roku. Při vstupu dostane každé dítě česko-polský cestovní pas a zahraje si hru „Staň se jedním z nás“. Například modelu Bradavic bude hledat deset ztracených zlatonek, vyřeší kvíz o bradavických kolejích, šifru v runovém písmu i křížovku.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Stavby jsou propracované do všech detailů, například kolem Tančícího domu „projíždějí“ auta a tramvaje. Mnohé modely návštěvníci mohou i sami rozpohybovat a součástí výstavy je také galerie fotografií.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Svět architektury zastupuje mimo jiné model Národní knihovny Jana Kaplického, přezdívaný Chobotnice. Nemá jedinou rovnou linku ani pravý úhel. „Toto je už druhá verze, kterou jsem udělal. První totiž nebyla stabilní,“ popsal její stavitel Eduard Hybler.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Ostravu připomíná velký model černouhelného dolu inspirovaný dolem Anselm na Landeku. Vznikl před časem přímo pro výstavu v Dolních Vítkovicích a na jeho výrobu byly použity desetitisíce kostek.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V černouhelném dole uvidí lidé veškeré jeho zázemí a budovy. Jde o unikátní autorský model postavený amatérskými staviteli bez jakýchkoliv sériových návodů či plánků.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Lego vezme návštěvníky ostravského Velkého Světa techniky i na Divoký západ. Tam mohou obdivovat staré americké městečko, ale také se vyfotit v sedle velkého koně rovněž z lega.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Banka, pošta, salon a spousta lidí v ulicích. Vznik Divokého západu si vyžádal stovky hodin práce stavitelů.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Tahákem ostravské výstavy je rovněž skútr Čezeta ČZ 175/502 De Luxe, zvaný „prase“. Je postavený ve skutečné velikosti a umí rozsvítit světla i spustit zvuk motoru.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Nechybí ani lunapark hned s několika kolotoči. Czech RepuBRICK pořádá interaktivní výstavy modelů z kostek LEGO už od roku 2013. S 15 staviteli z Česka a Slovenska vytvořil přes stovku unikátních modelů z téměř sedmi milionů kostek. V Ostravě se jeho výstava objevuje podruhé.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Součástí výstavy jsou i stavěcí dílny a hrací koutky, včetně bazénu plného velkých kostek pro nejmenší děti. Co umějí původně dánské kostky, které dobyly celý svět, si každý může vlastnoručně vyzkoušet.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA