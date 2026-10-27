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Z legrace vražda. Umíral hodiny v krutých bolestech, sourozenci si vinu přehazují
Původně to měl být kanadský žertík. Ale údajný vtip se zvrhl v naprostou hrůzu, při které jednadvacetiletý muž letos v lednu v Karviné takřka den umíral v ukrutných bolestech. Z jeho utrpení viní...
Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny
Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizela. Betonovou dominantu, která na okraji města stála přes šedesát let, srovnal odstřel se zemí ve středu v 9:00 hodin....
Budeš na mě řvát? Muž napadl školáka, tomu pomohl kamarád. Další děti útok natočily
Policisté vyšetřují konflikt mezi mužem a dvěma chlapci, který se stal ve čtvrtek odpoledne v Krnově. Část záznamu incidentu, který pořídili další, přihlížející mladiství, se objevila na Facebooku,...
Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji
V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...
Zakladatel Pivovarů Lobkowicz půjde do vězení, soud mu potvrdil trest
Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pět a půl roku vězení pro zakladatele Pivovarů Lobkowicz Zdeňka Radila a podmíněný trest pro jeho spolupracovníka Lukáše Chmelu za pokus o podvod s...
Čeští curleři začali domácí mistrovství Evropy jasnou výhrou nad Polskem
Čeští curleři na úvod mistrovství Evropy v Ostravě porazili Polsko 12:5. Zápas byl vzhledem k převaze týmu skipa Lukáše Klímy ukončen po šestém z osmi endů. Od 19:00 se čeští olympionici střetnou ve...
Časová schránka z roku 1945 se vrací do makovice v Rychalticích. Přibude i nová
Do věže kostela sv. Mikuláše v Rychalticích se brzy vrátí opravený kříž i dvě časové schránky s odkazy pro příští generace. Farníci je v místním společenském centru zapečetili – novou měděnou...
Nevydařený úvod domácího ME. České curlerky nestačily v Ostravě na Švýcarsko
České curlerky vstoupily do premiérového mistrovství Evropy na domácím území porážkou 3:8 se Švýcarskem. Utkání skupiny A skončilo v Ostravě výhrou favoritek předčasně po sedmé z osmi směn.
Curler Klíma vyhlíží domácí ME: Čekám velké bitvy, snad budou fanoušci slyšet
S Polskem ve středu v pravé poledne rozjedou čeští curleři mistrovství Evropy, které se koná tento týden do neděle v RT Torax Areně v Ostravě. „Máme velmi těžkou skupinu se silnými celky –...
OBRAZEM: Unikátní výstava modelů z lega v Ostravě. Láká do světa kouzel i do dolu
Ostravský Velký svět techniky od 28. října ovládne interaktivní výstava modelů z kostek LEGO. Její dominantou je obří model Školy čar a kouzel v Bradavicích z filmové série o Harrym Potterovi,...
Tam byl takový klíček, vysvětloval zloděj, jak v bufetu tahal z kasy peníze
Nepozornosti prodavačky a klíčku v zámku pokladny využil sedmadvacetiletý muž v jednom z ostravských bufetů, když se pokusil z kasy vybrat bankovky. Prodavačka jej přistihla a při snaze zmizet jej...
Policejní kontrola se změnila ve zběsilou noční honičku, řidič prchal až 240 km/h
Závratnou rychlostí z Havířova až do ostravských Kunčiček ujížděl policistům muž v audi, aby se vyhnul dopravní kontrole. Jeho rychlost dosahovala až 240 kilometrů za hodinu. Když v Ostravě z auta...
Nákaza svrabem se šíří. Severní Morava a Slezsko mají rekordní počet případů
Nejvyšší počet nakažených svrabem, který je v posledních letech stále častější, je podle informací Zdravotního ústavu České republiky dlouhodobě v Moravskoslezském kraji. Potvrzují to i nejnovější...
Pro mě i Jiříkovské velká satisfakce, říká k trestu za německý odpad starostka
Německý soud ve Weidenu poslal minulý týden na čtyři a půl roku do vězení bývalého jednatele firmy Roth International za nelegální vývoz stovek tun nebezpečného odpadu do Těchanova na Bruntálsku....
Ústecké prozření: Vzdálenost na postup je velká. Nemůžeme hráče rotovat jako City
Už nastavovali postupové zrcadlo? Ano. Ústeckým fotbalistům ho nemilosrdně nastavil lídr Karviná. „Ukázalo se, že vzdálenost na přímý postup je velká,“ uznal ústecký trenér David Oulehla po krachu...
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Z legrace vražda. Umíral hodiny v krutých bolestech, sourozenci si vinu přehazují
Původně to měl být kanadský žertík. Ale údajný vtip se zvrhl v naprostou hrůzu, při které jednadvacetiletý muž letos v lednu v Karviné takřka den umíral v ukrutných bolestech. Z jeho utrpení viní...
Zvolen v prvním kole. Rektorem Ostravské univerzity bude dál Petr Kopecký
Ostravskou univerzitu povede i další čtyřleté období stávající rektor Petr Kopecký. Akademický senát ho v pondělí zvolil hned v prvním kole tajné volby, v níž získal 22 hlasů a porazil děkana...