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OBRAZEM: Unikátní výstava modelů z lega v Ostravě. Láká do světa kouzel i do dolu

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Fotočlánek   15:30
Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO ve Velkém Světě techniky v Ostravě.... Interaktivní výstava modelů z kostek LEGO® ve Velkém Světě techniky v Ostravě....
Ostravský Velký svět techniky od 28. října ovládne interaktivní výstava modelů z kostek LEGO. Její dominantou je obří model Školy čar a kouzel v Bradavicích z filmové série o Harrym Potterovi, zapsaný v České knize rekordů. Nechybí však ani slavná architektura, motorky, Minecraft či Divoký západ.

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