Ostrava byla pro architekta a fotografa Milana Pitlacha osudovou láskou, ke které se vracel i ze světových metropolí jako Londýn nebo Šanghaj, protože část života strávil v emigraci. Přesto zachytil syrovou realitu normalizačních ulic, ostravské postavičky i tamní každodenní mikropříběhy. Jeho výstava v Galerii výtvarného umění v Ostravě obsahuje na pět desítek černobílých snímků.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Výstavu tvoří žena s natáčkami na hlavě ve vrátnici, spící opilci ve vlaku, žena před prodejnou Tuzex v centru, romské fotbalové družstvo, papaláši v baloňácích na tribuně při prvomájových oslavách, invalida zhroucený na ulici a jiné obrazy především z období normalizace v Ostravě.
Autor: GVUO
„Byl to velký světoběžník. Působil ve Velké Británii, Německu, v Číně, ale do Ostravy se pořád rád vracel,“ říká kurátor výstavy Jaroslav Michna. Jedná se o jeho výběr z širšího cyklu černobílých fotografií Sůl země, který architekt, fotograf a emigrant, jenž zemřel před pěti lety v německém Düsseldorfu, vytvořil v Ostravě a jejím okolí v letech 1964 až 2006.
Autor: GVUO, Martin Straka
Pitlach vyrůstal v Opavě, po maturitě odešel studovat architekturu do Prahy a do Ostravy jezdil hlavně za matkou, která se tam přestěhovala po smrti manžela.
Autor: GVUO, Martin Straka
„Ostrava Pitlachovi učarovala. Když žil v Šanghaji, odpověděl prý na otázku, kde je jeho domov, že je to Ostrava,“ vysvětlil kurátor.
Autor: GVUO, Martin Straka
O vztahu k Ostravě svědčí i to, že krajské galerii věnoval mimo jiné 85 fotek ze svého ostravského cyklu. Bylo to přání, které rodina po jeho smrti splnila.
Autor: GVUO, Martin Straka
„Při fotografickém ohledávání Ostravska a jeho industriální krajiny Pitlacha nejvíce zajímal běžný život lidí, na které se díval laskavě a s pochopením,“ popsal kurátor.
Autor: GVUO, Martin Straka
Jaroslav Michna vybral z darovaného cyklu asi pět desítek fotografií, jež seskupil do mikropříběhů zdůrazňujících poetiku autorova pohledu na nedávnou ostravskou realitu.
Autor: GVUO, Martin Straka
Záštitu nad výstavou, která v GVUO končí 7. června, převzal Peter Harvánek, radní pro kulturu a památkovou péči Moravskoslezského kraje.
Autor: GVUO, Martin Straka
Pitlach se začal zabývat fotografií ve smyslu deníkových záznamů od roku 1969, kdy pobýval na pracovní stáži v Londýně.
Autor: GVUO, Martin Straka
Ve fotografování architekt pokračoval i po návratu domů a vizuálně ohledával život československé normalizační atmosféry. Z této doby pochází i série fotografií zachycující industriální a sociální kontext Ostravy.
Autor: GVUO, Martin Straka
Vedle kurátora Jaroslava Michny výstavu v GVUO připravila také grafická designérka Katarína Jamrišková, o její propagaci se postaraly Jana Malášek Šrubařová a Magdaléna Staňková.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA