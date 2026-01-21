Jak topit ekologicky a co nejlevněji. Výstava v Ostravě dává odpovědi

Autor:
  6:39aktualizováno  6:55
Na tradiční výstavě Infotherma v Ostravě, která je věnovaná vytápění, úsporám energií a obnovitelným zdrojům, se představuje 326 firem. Je to jen o několik méně než v loňském roce. Infotherma se koná už pojednatřicáté a skončí 22. ledna.
O výstavu Infotherma na Černé louce v Ostravě, která se zabývá možnostmi vytápění, je mezi vystavovateli lidmi velký zájem. (19. ledna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Tři sta přihlášených vystavovatelů je pro nás vždy milník,“ konstatoval při zahájení veletrhu jeho ředitel Petr Kalenda.

Doplnil, že veletrh Infotherma navštíví během čtyř dnů dvacet až dvacet pět tisíc návštěvníků. „Někteří chodí i opakovaně. Dokonce jsme tady měli dotaz po čtyřdenní vstupence, kterou v nabídce nemáme, “ připojil jednu zkušenost.

Veletrh přitahuje jak zástupce odborné, tak laické veřejnosti.

Zájem i o dálkové ovládání kotlů

Mezi trendy, které jsou letos na této specializované výstavě vidět nejvíce, patří čím dál efektivnější, ekonomičtější, ekologičtější i komfortnější řešení vytápění. Velký zájem je třeba také o spojení ekologických zdrojů energie se systémy koordinujícími spotřebu pro energetické komunity.

Lidé podle Kalendy v současnosti chtějí věci, které ještě nedávno byly nemyslitelné - například dálkové ovládání kotlů na dřevo či pelety. „Vyhrávají stále efektivnější, ekonomičtější a ekologičtější řešení s vysokým komfortem pro uživatele. Pokud energii nějakým způsobem přeměňují na teplo, tak je chtějí co nejdéle využít, akumulovat,“ řekl Kalenda.

„Každý ví, jak jsou ceny za vytápění vysoké, tak jsem se přišel podívat, co by mi pomohlo v mém domě ušetřit na provozních výdajích,“ přiblížil důvod své návštěvy veletrhu například Karel Ševčík z Orlové.

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

18. ledna 2026  20:04

Na univerzitě za války. Naše budoucnost je na Ukrajině, říkají odhodlaní studenti

Premium
Ukrajinská Mariupolská státní univerzita po ruském bombardování v roce 2022.

Téměř 180 tisíc studentů nastoupilo v září do prvních ročníků ukrajinských univerzit. Podle údajů ministerstva školství a vědy Ukrajiny jich v bakalářských a magisterských programech studuje více než...

18. ledna 2026

