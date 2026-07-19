Dušan Lederer, který žije ve Větřkovicích na Vítkovsku, se hlavolamy zabývá už přes padesát let a patří k největším sběratelům v tomto oboru v Česku.
„S panem Ledererem se známe osobně, jezdil jsem na jeho mezinárodní setkání sběratelů hlavolamů do Větřkovic. A on mne oslovil, že by rád udělal muzeum hlavolamů, ale že u něj v obci jej s tím odmítli. Takže jsme se domluvili na této výstavě, která se pak na podzim rozšíří a přesune do našich prostor v bíloveckém zámku, kde z ní bude už stálá expozice,“ popsal Petr Havrlant, ředitel Kulturního centra Bílovec, pod nějž spadá i tamní muzeum.
Zajímavé jsou i historické anglické keramické hlavolamy, jakési džbánky, kde je potřeba ucpat otvory prsty, abyste se dokázali napít. Bývala to kdysi oblíbená pijácká zábava.
Petr Havrlant, ředitel Kulturního centra Bílovec
V současnosti je tak v Bílovci k vidění okolo pěti set hlavolamů všech možných druhů, na podzim mají přibýt další dva tisíce. „Takže je to taková předzvěst toho, co návštěvníky u nás v budoucnu čeká,“ podotkl Havrlant.
Kromě známých hlavolamů, jako je Rubikova kostka, babylonská věž či obří verze ježka v kleci, jsou zde i různé unikáty. „Velmi cenné jsou například japonské josegi, což jsou intarzované krabičky, na jejichž otevření je třeba až 48 tahů. Poradit si s tím zabere spoustu hodin. Nebo jsou to historické anglické keramické hlavolamy, jakési džbánky, kde je potřeba ucpat otvory prsty, abyste se dokázali napít. Bývala to kdysi oblíbená pijácká zábava,“ přiblížil Havrlant.
Nejpozoruhodnější z exponátů je pak verze takzvané hanojské věže s 66 kotouči. Původní věž prý totiž měla 64 kotoučů. „Jde vlastně o matematický hlavolam, kde kotouče musíte postupně přeskládat, přičemž kotouč nahoře nesmí být nikdy větší než ten pod ním. Vyřešení tady toho vyžaduje tolik tahů, že by to trvalo přes dvě miliardy let. Proto se mu říká hlavolam konce světa,“ uvedl Havrlant.
Nechybí ani množství současných, nově vytvořených hlavolamů. „Mnoho z nich pochází z Česka, jsme v tomto oboru jedni z nejlepších na světě,“ podotkl.
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Velké oblibě se těší možnost si sednout a zkusit si sám poskládat některé z hlavolamů. „Děti přijdou, sednou k tomu, odloží mobily a na hodinu na ně úplně zapomenou. Už mi návštěvníci psali, ať přidáme židle, že si neměli kam sednout,“ řekl Havrlant.
Kvůli zájmu dětí pak plánuje, že do stálé expozice bude zvát i školní výlety: „Chceme, aby k nám postupně přijely všechny školy, když už budeme mít tak unikátní muzeum.“