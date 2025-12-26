„Za vidění jistě stojí třeba africká sekce, betlémy z Keni či Ugandy, ale máme i originální kousky z Peru, Tibetu či Palestiny,“ říká Gałuszka, předseda polského kulturního svazu (PZKO) v části Bohumína Skřečoň, kde bude výstava přístupná do začátku ledna.
Své betlémy Gałuszka vystavil poprvé před pár lety na vánočním jarmarku. Po úspěšné premiéře začal sbírku rozšiřovat.
„Máme třeba i dva italské betlémy. Jeden jsem si přivezl z Neapole, další mi pomohl získat kněz z Vatikánu,“ vysvětluje Gałuszka.
Menší část z vystavených exponátů, třeba betlém pocházející z Kazachstánu, poskytla žena ze sousedních Věřňovic.