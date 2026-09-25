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Havel 90. Výstava mapuje rodinné kořeny, disidentství i prezidentské návštěvy

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  9:25
Na ostravském Masarykově náměstí probíhá do 6. října 2026 výstava k 90. výročí...

Na ostravském Masarykově náměstí probíhá do 6. října 2026 výstava k 90. výročí narození Václava Havla, která mapuje jeho propojení s Ostravou – od rodinných kořenů přes vystoupení v roce 1969 a věznění v Heřmanicích až po jeho památnou první prezidentskou návštěvu v lednu 1990. (24. září 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Václav Havel navštívil Ostravu již v období po Pražském jaru. Dne 12. června...
Na ostravském Masarykově náměstí probíhá do 6. října 2026 výstava k 90. výročí...
Na ostravském Masarykově náměstí probíhá do 6. října 2026 výstava k 90. výročí...
Na ostravském Masarykově náměstí probíhá do 6. října 2026 výstava k 90. výročí...
11 fotografií
Venkovní výstava na ostravském Masarykově náměstí, pořádaná Magistrátem města Ostravy od 24. září do 6. října 2026 u příležitosti nadcházejícího 90. výročí narození Václava Havla, přibližuje vztah bývalého prezidenta k regionu – od ostravského původu jeho dědečka Huga Vavrečky přes protirežimní vystoupení v roce 1969 a věznění v Heřmanicích až po jeho památnou první pracovní cestu ve funkci hlavy státu v lednu 1990.

Výstavou na Masarykově náměstí začala v Ostravě šňůra akcí připomínajících politického vězně, dramatika a někdejšího československého i českého prezidenta Václava Havla.

Autoři z Archivu města Ostravy se zaměřili na jeho návštěvy v Ostravě. Nejvřelejší uvítání tam zažil v lednu 1990, kdy přijel pár dnů po zvolení na Hrad.

Tehdy tuto událost lidé slavili jako jeden z největších vrcholů sametové revoluce.

Na ostravském Masarykově náměstí probíhá do 6. října 2026 výstava k 90. výročí narození Václava Havla, která mapuje jeho propojení s Ostravou – od rodinných kořenů přes vystoupení v roce 1969 a věznění v Heřmanicích až po jeho památnou první prezidentskou návštěvu v lednu 1990. (24. září 2026)
Václav Havel navštívil Ostravu již v období po Pražském jaru. Dne 12. června 1969 vystoupil na mítinku u Domu kultury NHKG v Ostravě-Zábřehu.
Na ostravském Masarykově náměstí probíhá do 6. října 2026 výstava k 90. výročí narození Václava Havla, která mapuje jeho propojení s Ostravou – od rodinných kořenů přes vystoupení v roce 1969 a věznění v Heřmanicích až po jeho památnou první prezidentskou návštěvu v lednu 1990. (24. září 2026)
Na ostravském Masarykově náměstí probíhá do 6. října 2026 výstava k 90. výročí narození Václava Havla, která mapuje jeho propojení s Ostravou – od rodinných kořenů přes vystoupení v roce 1969 a věznění v Heřmanicích až po jeho památnou první prezidentskou návštěvu v lednu 1990. (24. září 2026)
11 fotografií

„Čekají nás besedy, čtení, filmová a divadelní představení. Projekt vyvrcholí 5. října, kdy uplyne přesně 90 let od Havlova narození, happeningem na Masarykově náměstí,“ uvedla Monika Kocháňová, ředitelka gymnázia Pavla Tigrida, které je spoluorganizátorem projektu Havel 90.

„Jméno Václava Havla (1936-2011) je s Ostravou spojeno výrazně. Nejde jen o jeho návštěvy v roli prezidenta republiky, ale také o rodinné kořeny, disidentské aktivity i významné okamžiky českých dějin,“ uvedla ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková.

Václava Havla v Ostravě věznili. Teď se tu má po něm jmenovat náměstí

„Málokdo ví, že Havel měl k Ostravě rodinný vztah. Jeho dědeček z matčiny strany, Hugo Vavrečka (pseudonym Hugo Vavris), byl významný novinář, spisovatel, diplomat, manažer a později dědeček Václava a Ivana Havlových, se roku 1880 narodil ve Slezské Ostravě na Hranečníku.“

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Další kapitola Havlova ostravského příběhu se psala v osmdesátých letech. „Věznice v Ostravě-Heřmanicích se stala jedním z míst, kde byl vězněn za své občanské postoje a obranu lidských práv,“ upozornila ředitelka.

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Havel 90. Výstava mapuje rodinné kořeny, disidentství i prezidentské návštěvy

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Venkovní výstava na ostravském Masarykově náměstí, pořádaná Magistrátem města Ostravy od 24. září do 6. října 2026 u příležitosti nadcházejícího 90. výročí narození Václava Havla, přibližuje vztah...

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