Výstavou na Masarykově náměstí začala v Ostravě šňůra akcí připomínajících politického vězně, dramatika a někdejšího československého i českého prezidenta Václava Havla.
Autoři z Archivu města Ostravy se zaměřili na jeho návštěvy v Ostravě. Nejvřelejší uvítání tam zažil v lednu 1990, kdy přijel pár dnů po zvolení na Hrad.
Tehdy tuto událost lidé slavili jako jeden z největších vrcholů sametové revoluce.
„Čekají nás besedy, čtení, filmová a divadelní představení. Projekt vyvrcholí 5. října, kdy uplyne přesně 90 let od Havlova narození, happeningem na Masarykově náměstí,“ uvedla Monika Kocháňová, ředitelka gymnázia Pavla Tigrida, které je spoluorganizátorem projektu Havel 90.
„Jméno Václava Havla (1936-2011) je s Ostravou spojeno výrazně. Nejde jen o jeho návštěvy v roli prezidenta republiky, ale také o rodinné kořeny, disidentské aktivity i významné okamžiky českých dějin,“ uvedla ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková.
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„Málokdo ví, že Havel měl k Ostravě rodinný vztah. Jeho dědeček z matčiny strany, Hugo Vavrečka (pseudonym Hugo Vavris), byl významný novinář, spisovatel, diplomat, manažer a později dědeček Václava a Ivana Havlových, se roku 1880 narodil ve Slezské Ostravě na Hranečníku.“
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Další kapitola Havlova ostravského příběhu se psala v osmdesátých letech. „Věznice v Ostravě-Heřmanicích se stala jedním z míst, kde byl vězněn za své občanské postoje a obranu lidských práv,“ upozornila ředitelka.