Stát nemá dost peněz na rychlodráhu z Ostravy na jih, pomoci mohou PPP projekty

„Pokud máme mít v roce 2033 dostavěnou páteřní síť dálnic včetně pražského okruhu a rozestavěné první úseky vysokorychlostních tratí, musíme pro financování výstavby zajistit více zdrojů,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka. „Zapojení soukromého sektoru prostřednictvím takzvaných PPP projektů je proto nezbytným krokem.“

PPP projekty – tedy Public Private Partnership, spojení veřejného a soukromého sektoru – jsou ve světě docela častým způsobem výstavby nejen liniových staveb.

Plán výstavby vysokorychlostních tratí v ČR

„Soukromý sektor tratě doprojektuje, zafinancuje, postaví, po několik desetiletí je bude provozovat a udržovat a pak je předá do užívání státu v odpovídající kvalitě,“ vysvětlil ministr způsob fungování PPP projektů.

Ostravská část vysokorychlostní tratě (VRT) zvaná Moravská brána II, vedoucí od Ostravy po Hranice, se projektuje společně s úsekem Moravská brána I z Hranic do Prosenic. Ještě letos by mělo být podle plánů Správy železnic (SŽ) vydáno územní rozhodnutí, stavět by se mělo začít v roce 2026, hotovo má být v roce 2032.

Termín pro polskou trať není jasný

„Projektování dokumentace pro územní rozhodnutí míří do finále. To znamená, že už je navrženo konkrétní technické řešení. Letos začne i posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ přiblížil stav příprav mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Na „ostravský“ úsek má navázat napojení do Polska. Tamní rychlodráhu vedoucí z Varšavy přes Katovice bude stavět polská strana. Kvůli zjednodušení až do Ostravy.

„V rámci přípravy spojení směrem do Katovic přes Bohumín spolupracujeme s polskou organizací CPK,“ vysvětlil Dušan Gavenda. „Nyní je ve fázi dokončování studie proveditelnosti v českém jazyce a ta bude v průběhu tohoto roku předložena k posouzení Centrální komisi ministerstva dopravy. Pro pokračování přípravy pak bude ještě zapotřebí uzavřít mezi Českou republikou a Polskem mezistátní smlouvu, která bude blíže specifikovat roli jednotlivých institucí v přípravě projektu,“ ozřejmil mluvčí.

Termín zahájení ani dokončení stavby VRT Slezsko se kvůli složitější situaci přeshraničního projektu podle mluvčího Správy železnic zatím nedá upřesnit. „Obě strany však považují toto spojení za významné,“ dodal.

O detailech průchodu přes státní hranici by se mělo rozhodovat během několika měsíců.

„Krajské zastupitelstvo by mělo na jaře schvalovat variantu, kudy rychlotrať povede přes státní hranici,“ konstatoval bohumínský starosta Petr Vícha. „V současnosti se dřívějších pět variant zúžilo na dvě, to je pro nás dobrá zpráva. Čím dříve budeme vědět, kudy trasa přes hranici povede, tím lépe.“

V současnosti úřady řeší také výhrady majitelů pozemků poblíž chystané trasy.„Dali jsme nějaké návrhy a připomínky, momentálně se nic neděje, čekám, jestli se někdo ozve,“ komentovala situaci majitelka pozemků v Jistebníku Zuzana Švihorová.

Kvůli rychlotrati přijde o spojení s pozemky na druhé straně železnice, to chce změnit. „Něco v rámci možností vymysleli, ale zatím jsme se bavili jen z očí do očí, nemám nic na papíru. Klidná budu, až to bude podepsané.“