Oprava výškovických mostů v Ostravě finišuje. Nepojedou tramvaje

„Po skončení stavby povede zrekonstruovaný téměř půlkilometrový úsek Výškovické ulice (III/4787) po šesti nových mostech místo původních čtyř, které byly ve špatném technickém stavu, a proto musely být zdemolovány,“ uvedl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania. „Nové mosty budou sloužit také cyklistům, jelikož jejich součástí je i cyklostezka.“

Upřesnil, že rekonstrukce mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) bude stát asi 328 milionů korun bez DPH. Na stavbě se kromě kraje výrazně podílí i Dopravní podnik Ostrava. Většinu nákladů jim ale uhradí evropské a státní fondy.

„Postupné otevírání mostů potěší řidiče osobních aut, kteří už nebudou muset hledat objízdné trasy, ale zkomplikuje cestování tramvajemi,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. „V první etapě, která začne v sobotu, se totiž bude převádět tramvajová doprava z provizorního do finálního stavu. To si vyžádá výluku tramvajového provozu do konce dubna.“

Podotkl, že ve druhé etapě bude částečně zprovozněn západní most (směr Výškovice) a jako poslední bude doprava obnovena na východních mostech. „Veškerá dopravní omezení by měla skončit k patnáctému květnu,“ dodal Unucka.

Od sobotních časných ranních hodin neprojedou přes opravované mosty žádné spoje linek číslo 2 a 7. Tramvaje budou odkloněny na ulice Závodní a Pavlovovu. Místo nich pojedou ve vyloučeném úseku náhradní autobusy po části západního mostu, která bude dál v provozu i pro autobusy linky číslo 48 a vozy integrovaného záchranného systému ve směru na Výškovice. Provoz bude řídit světelná signalizace.

Zastávky pro náhradní autobusovou dopravu budou většinou umístěny na stávajících tramvajových zastávkách, ale ve směru do Vítkovic budou dvě výjimky. Zastávka Obchodní centrum bude přeložena na stejnojmennou zastávku autobusové linky 48 a zastávka Horymírova ke hřbitovu na ulici U Studia. Tramvaje se trvale vrátí na své obvyklé trasy 1. května.