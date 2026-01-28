Cílem nových výzkumů i výzvy posledním pamětníkům, aby se podělili o své vzpomínky či informace předávané v rodinách, je podzimní velká výstava a publikace zaměřená na Opavsko.
„Opava je specifická, byla už před válkou národnostně smíšená, ať už jde o smíšená manželství či německé příbuzné,“ vysvětluje Kolář.
Je známo, kolika lidí v regionu se odsun týkal?
Existují rámcové odhady, ale různí se. Obzvláště ohledně prvních poválečných měsíců nemáme úplně přehled a předválečná sčítání obyvatel nelze využít. Na jedné straně spousta místních Němců během války odešla do armády nebo za prací, na straně druhé do regionu na jaře 1945 před frontou utíkali Němci z oblasti kolem Katovic, Wroclavi a Opolí. Zejména pro první, živelné vyhánění chybějí informace.
Opavský chirurg už měl několikrát v podstatě sbaleno, měl i schválený termín odsunu. Ale nakonec odešel do SRN až jako penzista v roce 1960.