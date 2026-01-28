Paradoxy odsunu. Po válce z Opavy vysídlili i psychiatrické pacienty, říká historik

Premium

Fotogalerie 8

Historik Slezského zemského muzea v Opavě Ondřej Kolář | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Žaneta Motlová
  20:00
Statisíce původních obyvatel pryč, noví osídlenci na jejich místo. Před osmdesáti lety se severní Morava a Slezsko proměnily jako nikdy předtím. Poválečnou výměnou obyvatel, ale také dalšími aspekty, jež jí předcházely, se právě zabývají opavští historikové. Hledají i poslední pamětníky. „Raně poválečné dění v Opavě dodnes není uceleně zpracované,“ říká historik Slezského zemského muzea Ondřej Kolář.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Cílem nových výzkumů i výzvy posledním pamětníkům, aby se podělili o své vzpomínky či informace předávané v rodinách, je podzimní velká výstava a publikace zaměřená na Opavsko.

„Opava je specifická, byla už před válkou národnostně smíšená, ať už jde o smíšená manželství či německé příbuzné,“ vysvětluje Kolář.

Je známo, kolika lidí v regionu se odsun týkal?
Existují rámcové odhady, ale různí se. Obzvláště ohledně prvních poválečných měsíců nemáme úplně přehled a předválečná sčítání obyvatel nelze využít. Na jedné straně spousta místních Němců během války odešla do armády nebo za prací, na straně druhé do regionu na jaře 1945 před frontou utíkali Němci z oblasti kolem Katovic, Wroclavi a Opolí. Zejména pro první, živelné vyhánění chybějí informace.

Opavský chirurg už měl několikrát v podstatě sbaleno, měl i schválený termín odsunu. Ale nakonec odešel do SRN až jako penzista v roce 1960.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Na místě neštěstí v Havířově zasahovali i hasiči, bezdomovkyni, která...

Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...

Paradoxy odsunu. Po válce z Opavy vysídlili i psychiatrické pacienty, říká historik

Premium
Historik Slezského zemského muzea v Opavě Ondřej Kolář

Statisíce původních obyvatel pryč, noví osídlenci na jejich místo. Před osmdesáti lety se severní Morava a Slezsko proměnily jako nikdy předtím. Poválečnou výměnou obyvatel, ale také dalšími aspekty,...

28. ledna 2026

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, střídá ho Kočí Palkovská

Nová primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská po zvolení. (28. ledna 2026)

Havířov má novou primátorku. Většina zastupitelů na mimořádném jednání odvolala primátora Ondřeje Baránka a do čela poté odhlasovala dosavadní radní Ivetu Kočí Palkovskou. Politik s pozastaveným...

28. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  17:43

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

28. ledna 2026  13:29

Ostravská kriminálka má po letech nevyřešenou vraždu, seniora našli v bytě

Ilustrační snímek

Poprvé po deseti letech nemohou moravskoslezští policisté s uspokojením oznámit, že se v uplynulém roce podařilo vyřešit všechny vraždy. Stále jim totiž zbývá objasnit jeden případ nejzávažnější...

28. ledna 2026  13:11

Van der Poel s van Aertem v Ostravě? Organizátoři musejí nejdřív sehnat peníze

Wout van Aert na zasněžené trati cyklokrosového závodu v Molu, za ním se...

Lednové mistrovství republiky v cyklokrosu v Dolních Vítkovicích byla předzvěst mnohem větších závodů, které by fanoušci mohli vidět v Ostravě. Pokud vše dobře dopadne, elitní cyklokrosaři pojedou...

28. ledna 2026  11:23

Festival Kino na hranici oznámil hlavního hosta, bude jím Iva Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Jedna z největších českých filmových hvězd Iva Janžurová bude hlavním hostem letošního těšínského filmového festivalu Kino na hranici, který se uskuteční od 29. dubna do 3. května.

28. ledna 2026  6:54

VIDEO: Muž se na ulici svlékl donaha a zkoušel řídit dopravu, skončil v nemocnici

Naháč, který řídil dopravu v Opavě, skončil v nemocnici

Video se záznamem nahého muže, který se svlékl na ulici nedaleko centra Opavy, se objevilo na facebookové skupině Kde stojí Švestky Opava a okolí. Na záběru je vidět, jak stojí uprostřed silnice...

27. ledna 2026  11:37,  aktualizováno  14:35

Mumie, kanibalové, lebky trpaslíků. Záhadolog Vašíček vystavuje své best of

Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky...

Mumie, údajné mimozemšťany, kanibalské tvory, neuvěřitelné vynálezy z Antiky i lebky trpaslíků nebo mariánská zjevení představuje v Šenově u Ostravy Arnošt Vašíček, jeden z nejproslulejších...

27. ledna 2026  14:26

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i pětiměsíčního kojence si do péče převzali...

27. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  11:13

Tropický papoušek uvázl za krk vysoko ve větvích. Hasiči ukázali video ze záchrany

Hasiči v Karviné zachraňovali papouška uvázlého v koruně topolu. (24. ledna...

Netradiční záchranu provedli o víkendu hasiči v Karviné. Tropický papoušek druhu ara ararauna se tam zaklínil ve špici koruny vysokého stromu a nedokázal sám slétnout. Záchranná akce měla šťastný...

27. ledna 2026  11:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...

27. ledna 2026  5:05

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

26. ledna 2026  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.