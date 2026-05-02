„V pátek přijeli středoškoláci, sobota patřila veřejnosti. Akci každoročně Moravskoslezský kraj organizuje ve spolupráci s Biskupskými lesy,“ popsala dění o minulém víkendu v Beskydech mluvčí hejtmanství Miroslava Chlebounová.
Akce Stromy pro Javorník se koná od roku 2021. „Kromě samotné výsadby je jejím posláním upozornit na význam lesů a přiblížit činnost lesníků,“ uvedla mluvčí.
„Když se mladí lidé dostanou ven a sami si něco vyzkoušejí, má to úplně jiný dopad než jakákoli teorie. V pátek bylo vidět, jak je sázení na Velkém Javorníku baví – měli radost z každé nové sazenice, kterou zasadili. Právě takové chvíle podle mě nejvíc formují vztah k přírodě,“ řekl radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí a zemědělství Pavel Staněk.
Upřesnil, že v pátek se 120 studentů s pedagogy z Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí, z Gastronomické školy z Frenštátu pod Radhoštěm a ze Základní školy z Ostravy-Hošťálkovic postaralo o výsadbu prvních 500 stromků.
V sobotu 25. dubna se k akci připojila veřejnost. „Za krásného slunečného počasí vysadila společně 1 800 stromků. Celkem za oba dny tak v terénu přibylo 2 300 nových stromků. Sázely se převážně jedle, modříny, borovice a buky,“ přiblížila Chlebounová.
Trofeje i zvyklosti...
Pro účastníky byly na místě k dispozici informační stánky, které připravili zaměstnanci Lesní správy Biskupských lesů.
„Prezentovali svou práci, předváděli pomůcky používané v lesním hospodářství a různé trofeje, zvuky, vyprávěli o zvyklostech zvířat, která obývají lesy. Také připravili edukační kvíz, rozdávali tematické brožury a drobné dárky, pro každého kraj připravil vydatnou svačinu,“ přiblížila mluvčí.
„Smysl akce se naplnil – účastníci si mohli vyzkoušet práci lesníků, pochopit, proč jsou lesy pro náš život tak důležité, a sami přiložit ruku k obnově krajiny,“ dodal radní Pavel Staněk.
Za dobu trvání akce Stromy pro Javorník už bylo vysázeno již více než 20 tisíc mladých stromků.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz