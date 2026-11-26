Ležela tam nikým nepovšimnutá. K igelitové tašce na trolejbusové zastávce v Ostravě-Hrušově se nikdo neměl, proto si ji v ranních hodinách 26. listopadu 1996 vzala devětapadesátiletá žena, která pracovala v Městské nemocnici v ostravské části Fifejdy.
Dojela do práce a v šatně v suterénu kožního oddělení chtěla svůj nevšední zážitek sdělit kolegyním. „Podívejte, co jsem našla,“ řekla a začala vyndávat obsah tašky. Nahoře ležely rohlíky a pivo, pod nimi nějaká zabalená věc.
Obsah tašky měl nejspíše přilákat dospělého muže.