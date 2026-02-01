Fiedor i Opavia. Sladké dějiny Opavy pomáhají odkrýt dárci, dochovaly se i rarity

Cukrářská výroba byla a je pro Opavu stěžejní, sladkosti se tam vyrábějí více než 185 let – od slavné oplatkářské firmy Fiedor přes státní Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Historických předmětů s ní spjatých je však minimum, o to víc si historikové cení každého nového kusu.
„Exponáty nám darovali bývalí zaměstnanci firmy Opavia a jejich příbuzní, i společnost Mondelez,“ popsal historik Slezského zemského muzea Michal Valeček.
Netají nadšení z toho, že v některých případech jde o skutečné rarity. Tím je třeba reklamní leták a obal na bonbony Fiedor. Zarámované je muzeum dostalo darem od současné firmy Mondelez.
„Pocházejí z doby před druhou světovou válkou. V logu firmy jsou spojená písmena T a F – počáteční písmena jména Theodor Fiedor. Po válce byla rodina odsunutá, firma znárodněná a logo Fiedor už se na obalech neobjevovalo,“ nastínil Valeček.
Ze stejné doby se podařilo získat rovněž dvě víka z plechových kazet, v nichž se prodávaly sušenky, a také šest forem na čokoládu. „Pán je našel po tchánovi a volal nám, že určitě toho máme spoustu. Ale naopak, je to vzácnost.“
Z předválečného období se toho totiž dochovalo zoufale málo. Při přechodu fronty značná část vybavení firmy Fiedor zcela zmizela.
V Opavě byla dvacítka výroben sladkostí
Muzeum však získalo unikáty i z období po válce, kdy se sladkosti v Opavě začaly vyrábět pod hlavičkou Opavia. Například víko od přepravní bedny komárovské firmy Ika.
„V Opavě byly zhruba dvě desítky výrobců cukrovinek. Mezi nimi byla Ika Komárov, výrobna čokolády, kterou založil Robert Jedlička. Nemáme k ní vůbec nic, toto je první exponát,“ uvedl historik.
Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty
Ika se po znárodnění stala pobočkou Opavie, v roce 1953 ji pak zrušili. Vzhledem k nápisu Opavia tak dřevěné víko pochází nejpravděpodobněji z období let 1947 až 1953.
Za pozornost stojí i obaly od oplatků a čokolád značky Opavia. „Desítky nám jich přinesl bývalý technolog firmy. Vždy když se rušila výroba, vzal je domů,“ líčí Valeček.
Je mezi nimi obal předchůdce dnešní Milky, jenž nese motiv s fialovou krávou. Opavia do něj v 60. letech balila mléčnou čokoládu určenou na vývoz. „Opavia vyvážela do celého světa. A je zajímavé, že už tehdy na mléčné čokoládě figurovala dnes dobře známá fialová kráva,“ konstatoval Valeček.
Lidé ale muzeu přispěli i vzpomínkami. „Jeden pán nás upozornil na požár celé továrny, která se původně nacházela na Olomoucké ulici, v roce 1963. Zpětně jsem to zjišťoval v novinách a skutečně 19. října tam propukl v noci požár, který zasáhl značnou část továrny včetně výroby. Dokonce se uvažovalo o zrušení továrny,“ uvedl Michal Valeček příklad s tím, že výrobu se však do tří měsíců podařilo obnovit.
Velký požár odstartoval modernizaci
„Právě po tom požáru, a pak po roce 1970, kdy přistavěli celou část továrny, se výroba začala i modernizovat. Podařilo se získat nové stroje ze Západu, moderní linky.“ doplnil.
A zná i objemy výroby. „V roce 1974 továrna vyráběla deset tisíc tun cukrovinek ročně, v roce 1988 už to bylo 20 tisíc tun. Pro srovnání dnes firma Mondelez, která je v Opavě-Vávrovicích, vyrábí 130 tisíc tun.“ Provoz výroby se do Vávrovic přesunul v 90. letech.
20. října 2023
Přímo do někdejší výroby sušenek a čokolád mohou historikové nahlédnout díky darovaným historickým fotkám, ale i pokrývkám hlavy zaměstnankyň či jejich sešitům ze školy, kde se výrobě cukrovinek učily.
„Pokrývky hlavy byly původně všechny bílé. Později pak mělo každé pracoviště jinou barvu, aby se zaměstnanci netoulali po továrně,“ zmínil jednu ze zajímavostí Valeček.
Darované artefakty teď míří ke konzervátorům. Odborníci z nich i ze získaných informací na jaro připraví výstavu.