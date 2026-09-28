Ostravská zoo je častým oblíbeným turistickým cílem Poláků. Nejen proto nyní pracovníci zahrady vypustili do tamní volné přírody ohrožené vodní kachny.
„Polák malý patřil k nejhojnějším kachnám velké části Evropy. Od poloviny minulého století se začala její populace drasticky snižovat zejména kvůli vysušování mělkých, vegetací zarostlých mokřadů,“ uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková.
Postupně dochází k obnově původních mokřadů a poláci malí na to reagují. „Přispět může i obnova a posílení divoké populace tohoto druhu vypouštěním jedinců odchovaných v zoologických zahradách,“ přiblížila.
Také v Polsku patří poláci malí k ohroženým druhům. „Obnova divoké populace této kachny v oblasti přírodní rezervace „Stawy Milickie“ je dílem nejen polské zoologické zahrady, ale i zoo na Slovensku, v Maďarsku, Německu, ve Francii a v České republice. Ostravská zoo úspěšně chová poláky malé a mladé již poskytla pro vypuštění v naší přírodě. Nyní putovalo deset mladých poláků z Ostravy do Polska,“ podotkla Nováková.
Spolu s pěti jedinci ze Zoo Wrocław byli vypuštěni ve čtvrtek 17. září. „Předtím byly všechny kachny kvůli identifikaci okroužkovány,“ řekla mluvčí.
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Kriticky ohrožené kachny zoo vypustila do přírody, z Ostravy zamířily na jih Čech
„Kolegové z Wrocławi hlásili pozorování jedince vypuštěného v minulých letech na jihu Čech. Dokládá to, že ptáci přirozeně odchovaní svými rodiči v zoologických zahradách mohou přežít ve volné přírodě, a tak pomoci s obnovou oslabené divoké populace,“ vysvětlil Petr Vrána ze Zoo Ostrava.
Zoo Ostrava poskytla pro vypuštění do volné přírody již přes 800 zvířat, nejvíce sov a dravců.