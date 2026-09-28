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Deset vzácných kačenek z ostravské zoo našlo nový domov v Polsku

Dalibor Maňas
  9:15
Do volné přírody v Polsku bylo vypuštěno deset poláků, tedy ohrožených...

Do volné přírody v Polsku bylo vypuštěno deset poláků, tedy ohrožených potápivých kachen, které byly odchované v ostravské zoo. (17. září 2026) | foto: Zoo Ostrava

Začátkem týdne ostravská zoo ve spolupráci se Zoo Hluboká na jihu Čech...
Poláci malí před vypuštěním v jižních Čechách
Polák malý
Do volné přírody v Polsku bylo vypuštěno deset poláků, tedy ohrožených...
7 fotografií
Ostravská zoologická zahrada často pomáhá s návratem ohrožených druhů do volné přírody. V rámci mezinárodního projektu zamířilo do sousedního Polska deset mláďat poláka malého, ohroženého druhu potápivé kachny, které Zoo Ostrava přirozeně odchovala. Ptáci byli po okroužkování vypuštěni v přírodní rezervaci Stawy Milickie, kde mají pomoci obnovit mizící evropskou populaci tohoto dříve běžného vodního ptáka.

Ostravská zoo je častým oblíbeným turistickým cílem Poláků. Nejen proto nyní pracovníci zahrady vypustili do tamní volné přírody ohrožené vodní kachny.

„Polák malý patřil k nejhojnějším kachnám velké části Evropy. Od poloviny minulého století se začala její populace drasticky snižovat zejména kvůli vysušování mělkých, vegetací zarostlých mokřadů,“ uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Postupně dochází k obnově původních mokřadů a poláci malí na to reagují. „Přispět může i obnova a posílení divoké populace tohoto druhu vypouštěním jedinců odchovaných v zoologických zahradách,“ přiblížila.

Do volné přírody v Polsku bylo vypuštěno deset poláků, tedy ohrožených potápivých kachen, které byly odchované v ostravské zoo. (17. září 2026)
Začátkem týdne ostravská zoo ve spolupráci se Zoo Hluboká na jihu Čech vypustila kriticky ohrožené kachny, poláky malé.
Poláci malí před vypuštěním v jižních Čechách
Polák malý
7 fotografií

Také v Polsku patří poláci malí k ohroženým druhům. „Obnova divoké populace této kachny v oblasti přírodní rezervace „Stawy Milickie“ je dílem nejen polské zoologické zahrady, ale i zoo na Slovensku, v Maďarsku, Německu, ve Francii a v České republice. Ostravská zoo úspěšně chová poláky malé a mladé již poskytla pro vypuštění v naší přírodě. Nyní putovalo deset mladých poláků z Ostravy do Polska,“ podotkla Nováková.

Spolu s pěti jedinci ze Zoo Wrocław byli vypuštěni ve čtvrtek 17. září. „Předtím byly všechny kachny kvůli identifikaci okroužkovány,“ řekla mluvčí.

Kriticky ohrožené kachny zoo vypustila do přírody, z Ostravy zamířily na jih Čech

„Kolegové z Wrocławi hlásili pozorování jedince vypuštěného v minulých letech na jihu Čech. Dokládá to, že ptáci přirozeně odchovaní svými rodiči v zoologických zahradách mohou přežít ve volné přírodě, a tak pomoci s obnovou oslabené divoké populace,“ vysvětlil Petr Vrána ze Zoo Ostrava.

Zoo Ostrava poskytla pro vypuštění do volné přírody již přes 800 zvířat, nejvíce sov a dravců.

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