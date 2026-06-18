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Spousta příprav, pak přesun po dálnici. Ostravská a pražská zoo si vyměnily slony

Žaneta Motlová
  13:44
Ostravská a pražská zoologická zahrada si vyměnily samce slona indického. Z jedné zoo do druhé se přesunuli souběžně. Ve středu brzy ráno každý ve svém domovském městě nastoupil do kontejneru, v němž jej speciální tahač po dálnici přepravil do cílové destinace. Tam téhož dne v podvečer vystoupili a už si zvykají na nové prostředí.

Cílem je oživení chovu. Ostravský slon Maxim totiž ani osm let po příjezdu z francouzské Zoo Le Pal nezplodil mládě. Do Ostravy nyní osmadvacetiletý samec dorazil v roce 2018 a doplnil stádo tří dospělých samic a ročního samečka.

Pražský samec slona indického si v Ostravě zvyká na nové prostředí.
Pražský samec slona indického si v Ostravě zvyká na nové prostředí.
Ostravský sloní samec na písku.
Ostravský sloní samec v bazénu.
9 fotografií

„Nedlouho po příjezdu byl spojen se samicemi, nicméně toto spojování nebylo úspěšné. Od té doby obýval část pavilonu určenou pro samce se samostatným výběhem,“ konstatovala mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

S ostatními slony byl v kontaktu jen přes bariéru. „Před dvěma lety jsme se pokoušeli o spojení tohoto samce s mladým samcem, který postupně dorostl do věku, kdy se měl oddělovat od mateřského stáda,“ uvedla zooložka ostravské zoo Pavla Slavíčková.

Ani to se ale nesetkalo s úspěchem. A protože pro jednu ze samic platí dlouhodobé doporučení k rozmnožení a s Maximem nebylo možné ji bezpečně spojit, začalo se hledat jiné řešení. Zastoupí jej „kolega“ z Prahy.

Ostrava se dočkala nového sloního samce. Maxim přijel z Francie

Ten je zkušeným chovným samcem – třiačtyřicetiletý slon se stal otcem již více než patnácti mláďat. „V Praze postupně dospívá jeho dcera a to je také jeden z důvodů, proč zde nemohl chovný samec zůstat déle. Kvůli udržení stabilní a geneticky variabilní populace v lidské péči je nutné předcházet příbuzenskému křížení,“ vysvětlil vrchní chovatel slonů Zoo Praha Martin Kristen.

Přesuny sloních samců mezi zoologickými zahradami jsou poměrně běžné. Na rozdíl od samic, které žijí ve stabilních rodinných skupinách, jsou totiž samci samotáři, kteří se mezi skupinami pohybují.

Přesunu předcházel intenzivní trénink

Výměnu chovatelé, veterináři, koordinátoři EAZA ex situ programu, zaměřeného na záchranu ohrožených druhů, a lidé z transportní společnosti plánovali od konce loňského roku.

Součástí příprav byl pravidelný trénink spolupráce zvířat i jejich vyšetření od odběrů krve až po výplachy chobotu kvůli testování na tuberkulózu. „K tréninku sloužil také speciálně upravený lodní kontejner umístěný ve výběhu samce, který byl využíván k postupnému navykání slona na nástup do transportního boxu,“ dodala Pavla Slavíčková.

Pryč ze slunce. Slony v ostravské zoo chrání místo plachty moderní stínidlo

Ze svých zoo vyjeli samci ve středu ráno zároveň. Teď už si zvykají na nové výběhy. „Oba slony doprovázeli do jejich nových domovů i jejich chovatelé, kteří na místě zůstanou asi týden,“ uvedla mluvčí Nováková.

Pavilon slonů v ostravské zoo bude několik dnů zavřený, lidé ale slony mohou vidět venku – včetně nového samce, který má do venkovních prostor rovněž otevřeno.

Pražský pavilon slonů je otevřený. Tamní slonice budou k vidění ve venkovních výbězích, u sloního samce Maxima o tom rozhodnou chovatelé až podle toho, jak se aklimatizuje na nové prostředí.

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Spousta příprav, pak přesun po dálnici. Ostravská a pražská zoo si vyměnily slony

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