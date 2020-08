Opravy kolejí i svahu odstavily vytíženou trať mezi Opavou a Ostravou

Zvýšenou pozornost jízdním řádům by měli ode dneška věnovat lidé, kteří cestují vlakem mezi Opavou a Ostravou, ale i ti, kteří mají v Opavě přestupovat na vlak do Ostravy či Prahy. Tratí mezi opavským východním nádražím a ostravským Svinovem ode dneška vlaky neprojedou.

Výluka má dvě etapy, v nichž je neprůjezdná vždy jiná část dráhy. Cestující vozí náhradní autobusy, lidé musí v cílové stanici počítat s až patnáctiminutovým zpožděním a náhradní doprava ovlivní provoz i na tratích mezi Opavou a Krnovem a Opavou a Hradcem nad Moravicí.

„Z vlaku do autobusu, z autobusu zpátky. Do Ostravy jezdím do práce patnáct let a toto jsem zažil už tolikrát. Naposledy loni. Je to opravdu často opravovaná trať. Někdy je návaznost autobusů bezproblémová, ale někdy se na ně dlouho čeká,“ povzdechl si Aleš Jelínek, který denně cestuje z opavského východního nádraží na Svinov a zpátky.

České dráhy v tomto případě doporučují využít náhradní autobusy, které suplují rychlíky mezi Opavou a Ostravou. Lidi mezi oběma městy povezou po I/11 bez přestupu.

Pokud si cestující vybere náhradní autobus za spěšný či osobní vlak nebo potřebuje do některé z mezizastávek na trati, přestupu během cesty se nevyhne.

Výluka omezí tisíce lidí denně

Do 28. srpna nebude průjezdná trať mezi Děhylovem a Štítinou s tím, že 26. a 27. srpna vlaky nepojedou ze Štítiny až do Ostravy. Osobní vlaky v těchto úsecích nahradí autobusy. Spěšné vlaky budou jezdit jen mezi Opavou a Štítinou, zbytek trasy urazí lidé autobusem. Rychlíky nahradí autobus v plné délce trasy.

Od 28. srpna do 20. října bude výluka pokračovat v úseku mezi Hájem ve Slezsku a Děhylovem. V tomto úseku pojedou místo osobních vlaků autobusy. Spěšné vlaky budou jezdit mezi Opavou a Hájem ve Slezsku, zbytek trasy pokryje autobus, rychlíky nepojedou vůbec a cestující absolvují celou trasu po silnicích.

„Výluka na této trati se dotkne asi pěti tisíc cestujících denně. Podrobné informace máme na našich webových stránkách a průběžně je aktualizujeme,“ informoval Lukáš Hrmel ze společnosti KODIS, jež spravuje integrovaný dopravní systém v kraji.

V jiný čas odjíždí i vlaky z Opavy na Prahu

Pozor si ale musí dát i další cestující. Výlukový jízdní řád v Opavě nenavazuje na přípoje z a do Kravař. „Z tohoto důvodu bude zavedena kyvadlová linka Malé Hoštice – Kravaře – Štítina, kde je zajištěn přípoj směr Ostrava, a opačně,“ informují cestující České dráhy.

Vybrané vlaky na trase Opava – Krnov pojedou o tři minuty a na trati Opava – Hradec nad Moravicí o pět minut dříve. Výluka ovlivní i rychlíky Regiojet mezi Opavou a Prahou a čas jejich odjezdu.

Důvodem situace je údržba technického stavu trati, zabezpečovacího zařízení a oprava kolejí. „Opravena bude také gabionová zeď na zastávce Jilešovice,“ doplnila Nela Friebová, mluvčí Správy železnic.