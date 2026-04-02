Šest hodin výluky kvůli mostu. Vlaky mezi Bohumínem a Chalupkami obnovily provoz

  12:37aktualizováno  16:28
Na Karvinsku byl kvůli závadě na mostní konstrukci přerušený provoz na železniční trati do Polska. Obnoven byl po zhruba šesti hodinách. Vlaky musely jezdit odklonem, uzavřený byl úsek mezi Bohumínem a polskými Chalupkami.

Vlak EuroCity Polonia. | foto: Archiv MF DNES

Problémy začaly ve čtvrtek dopoledne, vlaky musely odklonem a nabíraly až hodinová zpoždění. Výluka trvala asi šest hodin. „Provoz v 15:44 hod. obnoven bez omezení,“ oznámily České dráhy ukončení přerušení provozu.

Odhad ukončení mimořádnosti původně uváděly na 10:30, později ho posunuly na 18:00 hodin, nakonec se závadu na mostě podařilo odstranit dříve.

Vlaky nabíraly až hodinové zpoždění. Týkalo se to mimo jiné také mezinárodních rychlíků EuroCity Polonia (Vídeň – Varšava) a Silesia (Praha – Varšava).

U osobních spojů byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Železniční problém přetrvává v úseku mezi Bohumínem a polskými Chalupkami.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

4. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

