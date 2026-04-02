Šest hodin výluky kvůli mostu. Vlaky mezi Bohumínem a Chalupkami obnovily provoz

Problémy začaly ve čtvrtek dopoledne, vlaky musely odklonem a nabíraly až hodinová zpoždění. Výluka trvala asi šest hodin. „Provoz v 15:44 hod. obnoven bez omezení,“ oznámily České dráhy ukončení přerušení provozu.
Odhad ukončení mimořádnosti původně uváděly na 10:30, později ho posunuly na 18:00 hodin, nakonec se závadu na mostě podařilo odstranit dříve.
Vlaky nabíraly až hodinové zpoždění. Týkalo se to mimo jiné také mezinárodních rychlíků EuroCity Polonia (Vídeň – Varšava) a Silesia (Praha – Varšava).
U osobních spojů byla zavedena náhradní autobusová doprava.
Železniční problém přetrvává v úseku mezi Bohumínem a polskými Chalupkami.
