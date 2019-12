V pátek třináctého toho bude trojnásobek, hlásal středoškolák po tragédii

„Však počkejte, v pátek třináctého toho bude trojnásobek,“ prohlásil podle svědků šestnáctiletý mladík, když při rozhovoru se spolužáky a s vyučujícími mluvil v úterý o tragédii v Ostravě.

Středoškolák tím vyvolal znepokojení napříč pedagogickým sborem, zvlášť když další den bez omluvy nepřišel do školy.



Prohlášení mladíka přivedlo do areálu školy několik policejních hlídek i strážníků. Ti zkontrolovali budovu a zajistili ostrahu. Pro chlapce si pak uniformovaní strážci zákona přišli domů.

„V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin šíření poplašné zprávy a vše je nadále intenzivně prověřováno ze strany karvinských policistů a kriminalistů,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Výhrůžný dopis přišel den po střelbě

Jen den po střelbě na poliklinice adresoval šestačtyřicetiletý muž z Ostravy jedné z ostravských zdravotnických společností výhružný dopis. Se zaměstnanci měl dotyčný údajně dříve konflikt.

Policisté neupřesnili, co bylo obsahem výhrůžky, podle nich byla ale obecnějšího rázu a nezmiňovala úterní tragickou střelbu.

Muž byl ještě téhož dne zadržen a umístěn do policejní cely.

Vyšetřovatelé brzy zjistili, že jde o duševně nemocného pacienta, který v poslední době nedochází na pravidelnou léčbu. „V průběhu včerejška i dnes se prováděly a nadále provádějí další nutné procesní úkony, lékařská vyšetření, získávají se různé znalecké posudky k jeho osobě a další náležitosti tak, aby co nejdříve mohla být stanovena právní kvalifikace daného případu,“ zmínil Černohorský.

Dopoledne zlínští policisté informovali o opilém recidivistovi, který ve čtvrtek krátce po 15. hodině anonymně ohlásil na ministerstvo zdravotnictví, že má zdravotní potíže a nikdo ho nechce slyšet. Prohlásil, že by se v nemocnici v Uherském Hradišti mohlo stát to, co se stalo v Ostravě. Nemocnici okamžitě obsadili policisté, kteří také záhy zadrželi podezřelého.

Lidé už poslali skoro půldruhého milionu

Úterní střelba v Ostravě si vyžádala celkem sedm obětí. Další dva zranění lidé již byli propuštěni do domácí péče.

Vražedný útok vyvolal velkou vlnu solidarity s jeho obětmi a pozůstalými. Lidé spontánně posílají finanční dary pro oba zraněné muže a rodiny sedmi zemřelých.

Na sbírkovém účtu, který nemocnice zřídila na pomoc obětem zákeřné střelby, se do páteční 14. hodiny sešlo téměř 1,5 milionu korun. „Nejvyšší darovaná částka činila 70 tisíc korun, druhá nejvyšší 50 tisíc,“ řekla mluvčí Fakultní nemocnice v Ostravě Petra Petlachová.