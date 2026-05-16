Nové vzdělávací a výcvikové středisko moravskoslezských záchranářů vzniklo modernizací budovy Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě a zahájilo provoz tento týden. Zásadní změny dispozic a stavebně-technické úpravy interiérů umožnily vznik simulačních místností a dalších prostor, kde si záchranáři vyzkoušejí, co všechno je v terénu může potkat.
Lepší zvládání reálných situací si tam nacvičí profesionálové i studenti záchranářství. „Přednemocniční neodkladná péče se neustále rozvíjí a my chceme udržovat krok s nejnovějšími postupy v oboru. Teď máme k dispozici moderně vybavené školicí a výcvikové středisko,“ netajil při slavnostním otevření nových prostor radost ředitel krajských záchranářů David Holeš.
Resuscitace, popáleniny i zásah v noci
V budově vzniklo několik stanovišť, jež simulují různá prostředí či situace, například tréninkové byty, urgentní příjem i práci v noci. Ročně nácvikem projde sedm stovek kmenových a přibližně stejné množství dohodových zaměstnanců záchranné služby. Každý záchranář či lékař se v průměru účastní 24 hodin výuky.
„Mezi povinná témata vzdělávání patří kardiopulmonální resuscitace, traumata, popáleniny, komunikace, léčba cévních mozkových příhod a oběhových obtíží, náhlé stavy u dětí, ale také třeba porod či práci s pacientem v duševní krizi nebo zvládání mimořádných událostí,“ vyjmenoval vedoucí střediska Petr Jaššo.
|
Aplikace Záchranka za deset let fungování pomohla už v 220 tisících krizových situací
Dříve se lékaři a záchranáři vzdělávali v učebnách vyčleněných na jednotlivých územních odborech záchranné služby. Nový dvoupatrový komplex je kompletně vybavený pro všechny jejich potřeby včetně IT infrastruktury a přístrojů nutných pro simulaci jednotlivých úkonů.