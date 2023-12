Lidé uctili památku obětí výbuchu, od neštěstí na Dole ČSM uplynulo pět let

„Důlní neštěstí se stalo ve čtvrtek dvacátého prosince 2018 chvíli po sedmnácté hodině, kdy došlo k zapálení a následné explozi metanu,“ připomněla tragédii mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

„Osm horníků bylo zraněno a třináct jich přišlo o život. Čtyři oběti záchranáři vyprostili při prvotních zásazích během likvidace havárie, ostatní zůstaly za hrázemi a na povrch je báňští záchranáři vyvezli na jaře roku 2019, kdy bylo místo výbuchu postupně zpřístupněno,“ doplnila Barbora Černá Dvořáková.

Vzpomínka na tragickou událost už zřejmě navždy překryje výročí zahájení těžby v Dole ČSM, které připadá na 19. prosince.

První černé uhlí horníci z tamějších hlubin vytěžili před padesáti pěti lety. Dolu zbývají zřejmě poslední necelé tři roky těžby, ta je naplánována do poloviny roku 2026. Do té doby by se zde mělo vytěžit zhruba 3,6 milionu tun uhlí.