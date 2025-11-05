Založena byla už za císařství, v roce 1849, coby Montánní učiliště v Příbrami, kde vychovávala odborníky v hornictví a hutnictví téměř sto let. Už v Příbrami získala vysokoškolský status i název Vysoká škola báňská, až v Ostravě se však rozrostla ve skutečnou univerzitu.
„Z Příbrami do Ostravy byla Vysoká škola báňská rozhodnutím prezidenta republiky Edvarda Beneše přeložena v roce 1945. Zahajovací zápis tehdy potvrdil velký zájem studentů. Nastoupilo 113 studentů hutnictví a 208 studentů hornictví,“ popsala mluvčí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Jana Dronská.
Historie VŠB před Ostravou
V roce 1849 vzniklo v Příbrami Montánní učiliště. Vyučovalo v oborech hornictví a hutnictví.
V roce 1865 bylo učiliště povýšeno na Báňskou akademii. O třicet let později získala akademie vysokoškolský organizační status a stala se technicky zaměřenou vysokou školou.
V roce 1904 mění akademie název na Vysokou školu báňskou.
V roce 1918 se ve škole začalo vyučovat v českém jazyce.
Výuka v Ostravě začala 1. listopadu 1945 v provizorních prostorách. Vysoká škola získala starší školní objekty v různých částech Ostravy i mimo ni, například první rektorát sídlil ve vile u Nové radnice.
Teprve v roce 1951 byla rozdělena na první tři fakulty – hornickou, hutnickou a báňského strojnictví. A po roce 1960 se začalo jednat o přesunu Vysoké školy báňské z centra města do Poruby.
Tam se začal stavět univerzitní kampus. „První etapa výstavby začala v roce 1964 stavbou dvou budov vysokoškolských kolejí a menzy,“ uvedla mluvčí Dronská.
Do prvních kolejí se studenti stěhovali na podzim 1967. Bydleli v buňkách s koupelnou a telefonem, což byl tehdy komfort. „Pokoje jsou vybaveny dvěma postelemi, pracovním a stolem, skříní na šatstvo a knihovničkou,“ informovala někdejší Mladá fronta.
Do školské části kampusu se první katedry přesunuly v 70. letech minulého století a kampus se dál rozrůstal. A rozvíjí se stále – mezi poslední hotové projekty patří budova superpočítačového centra z roku 2014, objekt Centra energetických a environmentálních technologií či loni otevřená nová budova ekonomické fakulty.
Z báňského učiliště je moderní vysoká škola, v Ostravě slaví 170 let
V roce 1995 škola do názvu přibrala formulaci „technická univerzita“. V současnosti je jednou z předních technických vysokých škol ve střední Evropě, má sedm fakult a přes třináct tisíc studentů.
„Svět se mění, ale důležitost technického vzdělání neklesá, naopak roste. A my děláme vše pro to, aby naši studenti měli co nejlepší podmínky,“ komentoval 80. výročí přesunu VŠB do Ostravy rektor univerzity Igor Ivan s tím, že škola si milník připomíná s hrdostí a úctou k práci těch, kteří v Ostravě postupně třetí největší technickou univerzitu v České republice vybudovali.
23. září 2025