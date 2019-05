Radní Ostravy nečekaně odvolali chváleného šéfa haly a stadionu

Nemile tím překvapili sportovce i opoziční politiky.

„Divil jsem se, proč je mimořádné jednání rady, když v programu nic zásadního není. Čekal jsem, co dají na stůl. Teď to vím. Slyšel jsem, že si pan Vrubl nesedl s náměstkyní pro sport. Jestli ale pro jeho odvolání není zásadní důvod, pak je to další výsledek současného emočního managementu,“ míní opoziční zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak).

„Je to překvapivé,“ reagoval i zastupitel Josef Babka (KSČM). „Neznám důvod, ale Ostrava ztrácí dobrého manažera. Staral se o multifunkční halu, fotbalový stadion, atletickou halu a teď i o Bazaly. Zvládal investice i využití sportovišť. Je to škoda,“ dodal opoziční politik.

Redakci MF DNES radní potvrdili, že v pozici valné hromady odvolali Kamila Vrubla z představenstva společnosti Vítkovice Aréna k 30. červnu. Důvody ale neozřejmili.

„K odvolání dochází po vzájemné dohodě. Kamilu Vrublovi patří naše poděkování za dobře odvedenou práci. Přeji mu úspěch v jeho dalším profesním životě,“ řekla náměstkyně primátora pro sport Andrea Hoffmannová (Piráti) s tím, že osobní spory s Vrublem nemá.

Odvolaný Vrubl vzájemnou dohodu komentovat nechce

Náměstek Martin Štěpánek, který se dříve staral o sport, poslal vyjádření za klub ODS: „Vzali jsme na vědomí dohodu o ukončení pracovního vztahu pana Vrubla. Jsme rádi, že mu rada města vyslovila poděkování za jeho činnost, a oceňujeme roli společnosti v organizaci špičkových sportovních událostí.

Ani náměstek pro kulturu Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) nesdělil víc. „Bylo řečeno, že jde o vzájemnou dohodu. Na pana ředitele byly kladeny velké nároky, třeba se cítil unavený a chtěl změnu,“ nastínil.

Samotnému Kamilu Vrublovi do řeči příliš není. „Nezlobte se, nechci se k tomu nijak vyjadřovat,“ uvedl jen.

Lidé, kteří s ním spolupracují, se nediví. „Když jsem s ním dopoledne mluvil, nedal na sobě nic znát. Snad jsou to fámy,“ doufal ještě v pondělí večer místopředseda Atletického klubu SSK Vítkovice Aleš Zedník.

Netajil, že změna šéfa sportovišť jej nepotěší. „Pan Vrubl je schopný manažer. Šíří kolem sebe klid a pohodu. Vždy, když nastal problém, společně jsme našli řešení. K jeho práci nemám výtky,“ dodal Zedník.

Podobně reagují i zástupci dalších sportů. „S Ostravar Arénou jsem stále v kontaktu. Spolupráce je na profesionální úrovni,“ řekl prezident hokejového klubu Vítkovice Ridera Petr Handl.

„Pan Vrubl je člověk na pravém místě. Zvládá toho hodně a nehledí na čas, v práci ho potkávám už brzy ráno. Pod jeho vedením pracují zaměstnanci jako stmelený tým, na který je spolehnutí. I když koncert končí v noci, ráno je Ostravar Aréna připravená tak, abychom mohli trénovat na ledě. Vše funguje, jak má. Jeho odvolání je šok nejen pro mě,“ líčil šéf ostravských krasobruslařů a prezident Českého krasobruslařského svazu Stanislav Žídek.

Zástupci klubů mají obavy z toho, co bude dál. „V nejbližších dnech vyhlásíme výběrové řízení na pozici člena představenstva společnosti. Ze tří členů poté vzejde předseda. Věřím, že získáme osobnost, která Vítkovice Arénu posune zase dopředu,“ uvedla Hoffmannová.

Upřesnila, že radní včera dočasně zvolili členem představenstva společnosti dosavadního předsedu její dozorčí rady Libora Folwarczného. Ten se stal na podzim starostou Poruby (za ANO), ale brzy rezignoval.