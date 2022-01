Do Beskyd dvakrát letěl vrtulník pro zraněné turistky, obě uklouzly

Čtyřiatřicetiletá žena uklouzla v Malenovicích a poranila si dolní končetinu. Pomoci se jí snažila obsluha lyžařského vleku, chtěli ji transportovat na saních, což však kvůli zledovatělému svahu nebylo možné.

„Na místě spolupracovala také Horské služba Beskydy, ale vzhledem k podmínkám byla nutná evakuace pacientky pomocí vrtulníku a palubního jeřábu. Záchranáři ji přeložili do transportního vaku, vyzvedli a transportovali na rovnou plochu pod sjezdovkou, kde byla žena převzata na palubu stroje a následně přepravena do ostravské Fakultní nemocnice,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

O tři hodiny později letečtí záchranáři vzlétli k jednašedesátileté poraněné ženě. Ta uklouzla, upadla a zranila se v nepřístupném a zledovatělém terénu.

„Zasahovala u ní horská služba, ale komplikovaný transport z místa události by po zemi zabral několik hodin. Pilotovi LZS se s použitím brýlí pro noční vidění podařilo přistát v setmělém terénu asi kilometr od pacientky. Záchranáři zajistili zraněnou končetinu do dlahy, uložili ženu do podtlakové matrace, a za pomocí vyprošťovacího rámu ji pak společnými silami přepravili k vrtulníku,“ uvedl Humpl.

Záchranáři varují před turistikou zejména v horských oblastech, kde je zledovatělý terén.