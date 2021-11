Ostravský heliport za dvacet milionů zůstává bez vrtulníku. Létá až z Brna

Obrovský požár vrakoviště v ostravském obvodu Vítkovice letos v červenci pomáhaly hasit i vrtulníky – jeden policejní, který přiletěl z Brna, druhý hasiči najali od soukromníka.

V prosinci 2019 po muži, který v čekárně ostravské fakultní nemocnice zavraždil sedm lidí, policisté nejprve pátrali v helikoptéře záchranné služby. Teprve později se do sledování nebezpečného střelce zapojil speciálně vybavený policejní vrtulník.

To jsou dva nejznámější případy, kdy v kraji byla nutná pomoc policejního vrtulníku a muselo se počkat na jeho přílet.

Přitom v ostravské části Zábřeh je pro vrtulník přichystaný vybavený heliport i hangár, do kterého kraj i Ostrava investovaly takřka dvacet milionů korun. V areálu vznikla i podzemní nádrž leteckých pohonných hmot a zázemí pro piloty.

„Toto je pilotní projekt. Po nějaké době ho vyhodnotíme a doufám, že v budoucnu bude v Ostravě policejní vrtulník stále,“ uvedl v květnu 2017 při otevření základny tehdejší policejní ředitel Tomáš Tuhý.

Jenže po necelých třech letech zkušebního provozu Policejní prezidium rozhodlo o definitivním přemístění vrtulníku do Brna.

„Nemohu říci nic jiného, než že přístup Policejního prezidia považujeme za neseriózní,“ konstatoval hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Už loni na podzim se na jednání krajského zastupitelstva zmínil o dvou schůzkách s policejním prezidentem. „Nemůžeme akceptovat stažení vrtulníku z důvodu, že nemá dostatek pilotů,“ zmínil hejtman.

Kraj nakoupil i část technologií

Od té doby se nic nezměnilo a současný stav kritizuje i opoziční krajský zastupitel Josef Babka (KSČM).

„Vadí mi to velmi. Kraj do základny investoval, Ostrava také, zaplatili jsme i nějaké speciální technologie do vrtulníku, ale nemáme ho,“ poznamenal Babka, který byl do roku 2016 prvním náměstkem hejtmana.

Poukázal přitom na potřeby kraje. „Na jedné straně jsou Beskydy, na druhé Jeseníky. Pořád ještě máme větší množství těžkého průmyslu, kde je možnost většího neštěstí poměrně velká. Ale musíme čekat, až vrtulník přiletí z Brna. A pokud vládnou nepříznivé povětrnostní podmínky, je to ještě komplikovanější,“ upozornil.

Podotkl, že nedobrá situace se snad brzy změní. „Mám nějaké informace, že by vrtulník mohl být na dobré cestě k návratu, ale záležet bude i na nové vládě,“ zmínil.



Policejní prezidium: Systém je vyhovující

Mluvčí Policejního prezidia Irena Pilařová se zatím o možnosti stěhování vrtulníku do Ostravy nezmínila. Připomněla jen, že celorepublikový nepřetržitý provoz vrtulníků Policie České republiky zajišťují základny v Praze a Brně.

Uvedla, že denní stanoviště v Ostravě-Zábřehu bylo ve zkušebním provozu obsazeno jedním pohotovostním vrtulníkem od května 2017 do února 2020.

„Toto období bylo detailně vyhodnoceno s tím, že efektivnější je vzhledem k požadavkům a potřebám zajištění nepřetržitého provozu na stanovišti Brno,“ řekla Pilařová. Doplnila, že v Ostravě z kapacitních důvodů nelze současně provozovat vrtulníky Eurocopter EC 135 v policejní verzi a středně těžký BELL 412 v zásahové verzi, jako je tomu v Praze a v Brně.

„V současnosti je ostravské stanoviště obsazeno oddělením bezpilotních prostředků Policie ČR. Dále je základna využívána v rámci letů policejního vrtulníku při poskytování letecké podpory podle potřeb v regionu,“ pokračovala mluvčí.

Zdůraznila, že současné rozložení Letecké služby Policie České republiky je dlouhodobě strategické, efektivní a ekonomické. „Budování dalších základen je velice finančně náročné, navíc technicky a personálně velice nákladné a neefektivní,“ zakončila Irena Pilařová.