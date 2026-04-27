Zástupci ministerstva dopravy rozptýlili obavy ze zpoždění stavby vysokorychlostní trati (VRT) do Ostravy. Ta by měla navázat na obdobnou trať mířící z Polska a ve výsledku spojit Ostravu nejen s Varšavou, ale přes Brno i s Prahou a Vídní.
„V následujícím období se bude Správa železnic soustředit především na chystání páteřní sítě rychlých spojení, tedy osu Ústí nad Labem – Praha – Brno – Ostrava s mezinárodním propojením do Německa, Polska, na Slovensko a do Rakouska,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Právě větev od Prosenic na Přerovsku směrem na Ostravu a dále do Katovic ministerstvo výslovně označuje za jednu ze tří prioritních částí celé sítě.
Ministerstvo zároveň potvrdilo, že VRT do Ostravy počítá i se zapojením soukromého kapitálu.
„U VRT Moravská brána je připravováno zapojení soukromého kapitálu formou PPP, které má přispět k efektivní realizaci projektů při zachování odpovídající míry kontroly veřejného sektoru,“ konstatoval František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy.
Pro kraj je důležité i to, že na chystanou trať má navázat její pokračování v Polsku.
Jednání ministrů
Na začátku dubna ministerstvo po jednání českého a polského ministra uvedlo, že nejdále v přípravách pokročily právě úseky Moravská brána I a II, které mají mít přímou návaznost na polskou síť.
Napojení VRT obou států se chystá mezi Dolní Lutyní a Godówem. České a polské expertní týmy začínají řešit technické aspekty přeshraničního mostu vysokorychlostní trati přes řeku Olši.
Přesný harmonogram jednotlivých staveb bude záviset i na tom, s jakým spolufinancováním z evropských fondů bude možné počítat. To by mělo být jasnější na podzim.
VRT do Drážďan
Stát chce letos do přípravy rychlých železničních spojení investovat téměř 1,5 miliardy korun a dál počítá s dokončením základní sítě v ose Drážďany – Praha – Brno – Přerov – Ostrava do roku 2040.
Na úseku Ostrava – Prosenice se už vykupují pozemky, chystá se i zahájení stavebních prací.
„Rádi bychom začali přestavbou stanice Ostrava-Svinov v roce 2028. Co se týče samotné vysokorychlostní tratě, myslíme si dnes, že bychom mohli její stavbu zahájit v roce 2029,“ uvedl náměstek ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí Marek Pinkava.