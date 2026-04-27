Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Darek Štalmach
  6:48
Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP projektů. Trať, která propojí Ostravu s Polskem přes nový most v Dolní Lutyni, má být součástí páteřní sítě spojující Prahu, Brno a Ostravu.
Vysokorychlostní trať (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

Zástupci ministerstva dopravy rozptýlili obavy ze zpoždění stavby vysokorychlostní trati (VRT) do Ostravy. Ta by měla navázat na obdobnou trať mířící z Polska a ve výsledku spojit Ostravu nejen s Varšavou, ale přes Brno i s Prahou a Vídní.

„V následujícím období se bude Správa železnic soustředit především na chystání páteřní sítě rychlých spojení, tedy osu Ústí nad Labem – Praha – Brno – Ostrava s mezinárodním propojením do Německa, Polska, na Slovensko a do Rakouska,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Právě větev od Prosenic na Přerovsku směrem na Ostravu a dále do Katovic ministerstvo výslovně označuje za jednu ze tří prioritních částí celé sítě.

Takto bude vypadat nové informační centrum k vysokorychlostním tratím (VRT), které vznikne přímo v budově nádraží ve Studénce. Spolek Dopravní koridor Poodří navrhl proměnu prázdných prostor bývalých pokladen v moderní zázemí pro veřejnost.
Mapa předpokládané sítě vysokorychlostních vlaků v České republice. Zřejmě se ještě bude měnit. (20. března 2026)
Letecká mapka s rozpracovanou trasou rychlodráhy na polské části směrem na Bohumín. Podle starosty tohoto města jsou Poláci v mnohem pokročilejší fázi než tuzemské úřady. (6. září 2024)
Ministerstvo zároveň potvrdilo, že VRT do Ostravy počítá i se zapojením soukromého kapitálu.

„U VRT Moravská brána je připravováno zapojení soukromého kapitálu formou PPP, které má přispět k efektivní realizaci projektů při zachování odpovídající míry kontroly veřejného sektoru,“ konstatoval František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy.

Pro kraj je důležité i to, že na chystanou trať má navázat její pokračování v Polsku.

Jednání ministrů

Na začátku dubna ministerstvo po jednání českého a polského ministra uvedlo, že nejdále v přípravách pokročily právě úseky Moravská brána I a II, které mají mít přímou návaznost na polskou síť.

Napojení VRT obou států se chystá mezi Dolní Lutyní a Godówem. České a polské expertní týmy začínají řešit technické aspekty přeshraničního mostu vysokorychlostní trati přes řeku Olši.

Přesný harmonogram jednotlivých staveb bude záviset i na tom, s jakým spolufinancováním z evropských fondů bude možné počítat. To by mělo být jasnější na podzim.

VRT do Drážďan

Stát chce letos do přípravy rychlých železničních spojení investovat téměř 1,5 miliardy korun a dál počítá s dokončením základní sítě v ose Drážďany – Praha – Brno – Přerov – Ostrava do roku 2040.

Na úseku Ostrava – Prosenice se už vykupují pozemky, chystá se i zahájení stavebních prací.

„Rádi bychom začali přestavbou stanice Ostrava-Svinov v roce 2028. Co se týče samotné vysokorychlostní tratě, myslíme si dnes, že bychom mohli její stavbu zahájit v roce 2029,“ uvedl náměstek ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí Marek Pinkava.

