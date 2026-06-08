„Nejsme jen partnerskými městy na mapě. Jsou tady dvě silné aglomerace řešící podobné výzvy. Máme společnou šanci stát se jedním z nejdynamičtějších prostorů mezi Prahou, Varšavou a Vídní,“ uvedl ostravský primátor Jan Dohnal v rámci pondělního společného jednání zástupců obou měst o vzájemném rychlém železničním spojení.
Vysokorychlostní železnice podle primátora není jen dopravní stavbou. Může změnit dostupnost práce, vzdělávání, podnikání i každodenní život lidí na obou stranách hranice.
Ostrava a Katovice se proto chtějí navenek prezentovat jako jeden několikamilionový prostor. „Pro nás v Ostravě je lepší, když člověk neodejde za prací do Prahy, ale zůstane tady a bude třeba pracovat v blízkém Polsku,“ řekl Dohnal.
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Rychlá železnice, která dokáže přepravit velké množství lidí přímo mezi centry obou měst, má být podle něj zásadní změnou.
„Když budou hrát GKS Katowice s Baníkem Ostrava v Lize mistrů, budeme rivaly. Ve všech ostatních oblastech ale chceme spolupracovat,“ odlehčil jednání náměstek primátora Katovic Bogumił Sobula. „Pro naše sousedy jsou Katovice i Ostrava možná velká města. Ale řekněme si upřímně, pro lidi ve světě, kteří rozhodují o tom, kde budou investovat, jsme maličcí. Když propojíme své síly a připravíme jednotnou investiční nabídku, budeme větší a viditelnější.“
Základem takové spolupráce má být i podle něj rychlé spojení obou měst.
Rozsáhlé železniční stavby už v Katovicích běží. Poláci přestavují hlavní trať vedenou středem města, přidávají další koleje, zastávky a nástupiště a zvyšují její kapacitu. Výsledkem má být systém, který představitelé Katovic označují za nadzemní metro.
„Vše zapadá do širšího rámce železničních investic polské vlády, včetně vysokorychlostní železnice, která Katovice spojí se severem Polska a dále s pobaltskými zeměmi,“ uvedl předseda městské rady Katovic Łukasz Borkowski.
Svinovské nádraží čeká modernizace
Stejně strategický je podle něj jižní směr přes Ostravu do Evropy.
Proto je pro Polsko napojení na českou vyskokorychlostní síť tak důležité.
„Příprava vysokorychlostní železnice do Ostravy zůstává prioritou této vlády. Současně připravujeme i pokračování z Ostravy k polské hranici,“ uvedl pozici české strany ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Správy železnic (SŽ) Jakub Bazgier.
Nejdále je zatím příprava úseku mezi Prosenicemi na Přerovsku a Ostravou. SŽ předpokládá, že by jeho stavba za 150 miliard korun mohla začít na konci tohoto desetiletí.
Ještě před ní má začít modernizace nádraží Ostrava-Svinov, na které musí být nová trať napojena. Přibýt má nové nástupiště a další koleje, stanice dostane nové podchody.
Následovat má VRT Slezsko mezi Bohumínem a polskou hranicí.
„Máme vypsaný záměr projektu a dokumentaci pro povolení záměru, ale jsme na začátku,“ řekl Bazgier s tím, že zahájení její stavby předpokládá kolem roku 2032.
První stavby na modernizaci ostravského železničního uzlu už začaly, opravuje se železniční most na Hlučínské ulici. Zahájení hlavní části rekonstrukce předpokládá Správa železnic kolem roku 2032. Náklady na modernizaci uzlu se nyní odhadují na 24 miliard korun.
Také Poláci ještě musí svou část vysokorychlostní tratě připravit. První stavební povolení pro úseky z Katovic směrem na jih očekávají na konci roku 2028.
„Možná budeme trochu rychlejší, musíte zrychlit, aby to mělo efekt. K čemu by nám byla jen polovina trati?“ pousmál se Sobula nad otázkou, nakolik je polská strana v předstihu.